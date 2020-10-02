Київ заздалегідь підготувався до початку опалювального сезону, – мер Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця підготувалася до опалювального сезону завчасно і готова до запуску тепла.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Місто заздалегідь підготувалось до початку опалювального сезону. І, якщо буде потреба, ми вже можемо подавати тепло. На сьогодні до включення опалення готові 93% будинків, що обслуговують комунальні підприємства", - сказав Кличко.

Втім, за словами мера , проблеми можуть виникнути у ЖБК, ОСББ, відомчих будинків, які не обслуговує "Київтеплоенерго". Ці будинки готові до прийому тепла лише на 40% відсотків.

"Я черговий раз закликаю управляючі компанії таких будинків – негайно здійснити всі необхідні регламентні роботи. Якщо потрібна допомога – місто може її надати. Також необхідно перевірити, чи немає заборгованості за попередні роки. І якщо є – погасити її!" - наголосив мер.

Щодо ремонту теплотрас, він зазначив, що столиця продовжує масштабне оновлення тепломереж. Цим не займалися в Києві комплексно десятками років.

"За 2 останніх роки ми вже замінили 230 км теплотрас на найбільш аварійних ділянках. Також усунули 6,5 тис. пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань, - повідомив мер столиці. - Роботи багато, бо господарство велике і довго було занедбаним. Оновлення мереж – це і колосальні кошти. Але ми взялися. І продовжимо цю роботу", - наголосив Віталій Кличко.

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