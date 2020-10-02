Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в горсовет Одессы ее "зашквареных" сторонников во главе с Дубининой, – СМИ

Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в горсовет Одессы ее "зашквареных" сторонников во главе с Дубини

Андрей Пальчевский взял в список кандидатов от своей партии "Перемога Пальчевського" в Одесский городской совет Владлену Дубинину - ярую сторонницу ненавистной им медицинской реформы и Ульяны Супрун.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

Дубинина работала заместителем министра здравоохранения в Кабмине Николая Азарова, в 2018 году попала в топ-коррупционеров, по версии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), была главным исполнителем Супрун в рейдерском захвате Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ). При этом сам Пальчевский крайне негативно отзывался и о медреформе, и о ее авторе. "Во всем мире не нашлось лучше специалиста, чем эта похожая на Джона Леннона дама. Представьте себе Ульяну Супрун в министерстве здравоохранения США, если оно там есть", - приводят "Вести" цитату Пальчевского, датированную февралем 2019 года.

Назначению Дубининой воспротивился коллектив. Возникший конфликт длился на протяжении 2 лет, несколько раз здание университета пытались захватить силовым путем. "Возглавить ОНМедУ было важно, хотя бы потому что ему принадлежит 12 корпусов на 10 га бесценной прибрежной земли", - написали "Вести".

Под номером 12 списка в депутаты баллотируется муж Дубининой Олег Лукьянчук, глава Одесского областного онкодиспансера. Он неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах, а также в скандале вокруг съемки порнографического видео в гинекологическом кабинете. "Мандат депутата необходим Дубининой как минимум, чтобы отомстить ненавистному коллективу медуниверситета и прикрыть незаконный бизнес своего супруга Олега Лукьянчука в возглавляемом им областном онкодиспансере", - написали "Вести".

За месяц до выборов, согласно социологии, "Перемога Пальчевского" не сумеет преодолеть проходной барьер. "Молодой политической силе непросто тягаться с местными тяжеловесами вроде Труханова или ОПЗЖ, однако Пальчевский даже не попробовал. Напротив, сделал все наоборот: набрал в списки настолько токсичных персонажей, что называйся его партия хоть "слугой народа" - не помогло бы", - пишут "Вести".

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