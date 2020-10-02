подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 16:47 430
Политика 2020-10-02T16:48:01+03:00
Українські Новини
Закон о столице от "Слуг народа" — антиевропейский, — Карасев

Закон о столице от "Слуг народа" — антиевропейский, — Карасев

Елена Новикова
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

Новый закон о столице, который проталкивают представители "Слуги народа" - это попытка получить власть в Киеве, вопреки воле жителей города. Об этом заявил в комментарии Українським Новинам политолог Вадим Карасев.

"Благодаря новому закону о столице, "Слуга народа" хочет фактически захватить власть в городе, поскольку честным способом, через выборы у них это сделать не получится. После принятия нового закона жители столицы будут фактически лишены права избирать себе власть", - отмечает Вадим Карасев.

По словам политолога, Киев - это европейский город, вместо того, закон по которому хотят навязать жить Киеву абсолютно антиевропейский.

"У Совета Европы очень существенные оговорки относительно этого закона. И Совет Европы подтвердил несостоятельность закона о столице от "Слуг народа". Вместо расширения прав местного самоуправления, которое мы получили в результате децентрализации, мы получим урезания прав и полномочий власти, которую избрали киевляне, а не назначил кто-то сверху", - отмечает Карасев.

Вадим Карасев также говорит - одним из главных пунктов закона является разделение должности мэра и главы КГГА. Он отмечает, последний раз такое разделение происходило во времена Виктора Януковича для сохранения контроля над Киевом.

Больше новостей о:

Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда 16:54
Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры 16:50
Пальчевский критиковал Супрун, а теперь ведет в горсовет Одессы ее "зашквареных" сторонников во главе с Дубининой, – СМИ 16:48
Закон о столице от "Слуг народа" — антиевропейский, — Карасев 16:47
Доллар продолжает дорожать. Официальный курс валют на 5 октября 16:31
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok