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02 октября 2020, пятница, 16:14 1240
Экономика 2020-10-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
Налог на выигрыш с игрока вводить нельзя, - мнение

Налог на выигрыш с игрока вводить нельзя, - мнение

Алина Заика
Игорный бизнес

Михаил Коваль, вице-президент "Всеукраинского союза развития букмекерства", отмечает, что в Украине введение налога на выигрыш с игрока может возыметь негативный эффект.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

По его словам, законопроект №2713-д несет позитивный посыл для будущих операторов азартных игр.

"Игрок, который не привык платить налог, не будет возвращаться к украинскому оператору. Надо отменить налог с игрока, чтобы игрок привык играть в украинской юрисдикции у своего оператора, чтоб деньги заходили в Украину", - отметил эксперт.

По его словам, принятием вышеуказанного законопроекта можно убрать из законодательства налог на выигрыш с игрока, а это значит, что украинские операторы смогут полноценно бороться за привлечение к своей продукции и услугам большего количества иностранцев и, в целом, сделать свой бизнес более масштабным, как минимум, в регионе.

Кроме того, Коваль добавил, что понижение и отсрочка налога на GGR является справедливым подходом для привлечения инвесторов, поскольку в Украине установлены одни из самых высоких в мире лицензий.

"Для подсчета GGR необходима онлайн система, что закладывается в законопроекте 2713-д. Хотелось бы, чтоб депутаты нашли силы и приняли этот закон, чтоб запустили налоговую политику, чтоб операторы смогли зайти на рынок. Если не решить эти проблемы, то рынок не запустится", - подытожил он.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Источник : Українські новини
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