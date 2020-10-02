Отельный бизнес ждет старта работы игорного бизнеса. Об этом сообщили представители бизнеса и эксперты в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

"Безусловно, отельный бизнес и игорный – это разные бизнесы. Отельный – это сфера услуг, где приоритетом является уют, комфорт и удобство. Игорная индустрия – это индустрия, по моему личному мнению, красивых развлечений, индустрия по эмоциональному удовлетворению и снятию стресса. Это ярко, это нарядно, красиво… У меня вопрос - когда мы уже начнем работать?", - сказала Елена Шулика, генеральный директор Premier Hotel Palazzo.

Она добавила, что отельный бизнес вместе с игровым могут дать синергию, когда будет красивый, нарядный и, главное, выгодный экономический результат, и не только для бизнеса, но и страны.

Алексей Евченко, вице-президент "Украинской ассоциации игорной индустрии", в свою очередь добавил, что самая большая проблема в стране в том, что многие решения принимаются без привлечения экспертов и специалистов.

Он добавил, что легализация игорного бизнеса возымеет только положительный эффект, так как определенные категории людей, таких как лудоманы, будут защищены.

"Люди воспринимают игорный бизнес как тот Шанхай, который существовал с 2009 года. Но на самом деле это будет защищать людей, это будет красиво", - отметил Евченко.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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