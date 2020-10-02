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02 октября 2020, пятница, 15:36 1694
Экономика 2020-10-02T17:00:04+03:00
Українські Новини
Отельный бизнес ждет старта работы игорного бизнеса

Отельный бизнес ждет старта работы игорного бизнеса

Алина Заика
Игорный бизнес

Отельный бизнес ждет старта работы игорного бизнеса. Об этом сообщили представители бизнеса и эксперты в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

"Безусловно, отельный бизнес и игорный – это разные бизнесы. Отельный – это сфера услуг, где приоритетом является уют, комфорт и удобство. Игорная индустрия – это индустрия, по моему личному мнению, красивых развлечений, индустрия по эмоциональному удовлетворению и снятию стресса. Это ярко, это нарядно, красиво… У меня вопрос - когда мы уже начнем работать?", - сказала Елена Шулика, генеральный директор Premier Hotel Palazzo.

Она добавила, что отельный бизнес вместе с игровым могут дать синергию, когда будет красивый, нарядный и, главное, выгодный экономический результат, и не только для бизнеса, но и страны.

Алексей Евченко, вице-президент "Украинской ассоциации игорной индустрии", в свою очередь добавил, что самая большая проблема в стране в том, что многие решения принимаются без привлечения экспертов и специалистов.

Он добавил, что легализация игорного бизнеса возымеет только положительный эффект, так как определенные категории людей, таких как лудоманы, будут защищены.

"Люди воспринимают игорный бизнес как тот Шанхай, который существовал с 2009 года. Но на самом деле это будет защищать людей, это будет красиво", - отметил Евченко.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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