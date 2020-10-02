Минфину необходимо ослабить налоговое давление на игорный бизнес, – эксперты

Министерству финансов необходимо ослабить налоговое давление на игорный бизнес.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре "Українських Новин".

"Я видел выводы Минфина к законопроекту по налогообложению игорного бизнеса. Им необходимо больше прислушиваться к бизнесу", - сказал Михаил Коваль, вице-президент "Всеукраинского союза развития букмекерства".

В свою очередь Антон Кучухидзе, политолог-международник, сообщил, что душить любой бизнес налогами можно до бесконечности, но Минфину не мешало бы задать себе вопрос: способствуют ли их действия детенизации игорного рынка, или же наоборот убивают его?

"В госбюджете на следующий год ожидается дыра в размере более 270 млрд гривен, и преодолеть ее возможно только путем развития бизнеса", - сказал он.

При этом Кучухидзе добавил, что впервые в истории Украины пытаются создать цивилизованный игорный бизнес.

"Пока не будут определены ставки налогов, не будет понятно для западных инвесторов – как сюда заходить, сколько вкладывать. Западный инвестор при заходе на рынок учитывает бизнес план и политические риски. Депутатам необходимо поддержать позицию по ликвидации налога на выигрыш", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали "Українські Новини", Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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