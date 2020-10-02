"Укртелеком" ограничил пропуск некоторых видов трафика с сети lifecell

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" ограничил пропуск некоторых видов трафика с сети оператора мобильной связи компании lifecell (ранее "Астелит").

Об этом говорится в сообщении "Укртелекома", передают Українськi Новини.

"С начала 2020 года компания lifecell занимает деструктивную коммерческую позицию, которая заключается в том, что отсутствие договора о взаимном соединении между lifecell и "Укртелекомом" трактуется первым как основание для блокирования определенных видов трафика и неуплаты за услуги фактически предоставленные "Укртелекомом", который со своей стороны трафик не ограничивал. Игнорируя определенные государством расчетные ставки за услуги терминации международного трафика, ООО "Лайфселл" с начала года блокирует пропуск международного трафика из сети "Укртелекома"", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сложилась ситуация, при которой за девять месяцев текущего года ни НКРСИ, ни АМКУ, ни решения хозяйственных судов не смогли решить коммерческий конфликт между операторами телекоммуникаций и обеспечить пропуск всех видов трафика.

При этом, согласно сообщению, lifecell также игнорирует имеющуюся задолженность перед "Укртелекомом" за тот трафик, который "Укртелеком" уже пропустил из сети lifecell, и не осуществляет оплат за фактически предоставленные услуги.

"В связи с этим "Укртелеком" вынужден был прибегнуть к аналогичным действиям и ограничить пропуск некоторых видов трафика (по которым не заключен договор между компаниями) с сети lifecell на прямом интерконнекте. При этом абоненты lifecell будут иметь техническую возможность дозвона альтернативными маршрутами через сети других операторов, в случае, если их оператор телекоммуникаций обеспечивает выполнение законодательства Украины в части наличия резервных маршрутов. "Укртелеком" считает, что позиция lifecell в отказе от подписания договора о взаимодействии без наличия в нем ограничения по видам трафика, в целом деструктивная для отрасли и может негативно повлиять на целостность сетей общего пользования и возможность обеспечения связи из конца в конец", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2019 года "Укртелеком" заявлял, что оператор мобильной связи компания lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые воспользовались услугой переноса номеров (MNP).

Ранее сообщалось, что "Укртелеком" начнет прием абонентов в небольших населенных пунктах.

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