Счетная палата подтвердила - из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко

В то время, как в течение 8-ми месяцев "Европейская Солидарность", благотворительные фонды и волонтеры борются за безопасность жизни и здоровья украинцев в связи с эпидемией коронавируса, власть использует средства ковид-фонда не по назначению. Об этом заявила лидер списка "ЕС" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко, говорится в сообщении пресс-службы.

По ее словам, Счетная палата пришла к неутешительному выводу: власть тратит средства из фонда коронавируса на что-либо, но не на борьбу с эпидемией. "За это время они не приобрели даже ни одного аппарата ИВЛ", - отмечает Марина Порошенко.

За это же время только Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, 130 тыс. защитных костюмов и 10 тыс. антивирусных очков для медиков, больше 40 тыс. ИФА-тестов. "Это тот вклад, который помог украинцам выстоять в начале эпидемии", - отмечает Марина Порошенко.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем ежедневные рекорды по количеству инфицированных граждан и все больше врачей снова обращаются к нам с просьбой о помощи. И мы будем это делать", - говорит Марина Порошенко. - Я уверена, что жизнь и здоровье граждан Украины не должно зависеть от абсолютно непрофессиональных действий правительства. И если центральная власть не способна защитить людей - мы будем защищать их на местном уровне", - подчеркнула Марина Порошенко.

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