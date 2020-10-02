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02 октября 2020, пятница, 12:41 789 Видео
Выборы 2020-10-02T12:41:01+03:00
Українські Новини
Европейская солидарность Порошенко выдвинула в Киевсовет кандидата, работавшую на пропутинскую Единую Россию,

Европейская солидарность Порошенко выдвинула в Киевсовет кандидата, работавшую на пропутинскую Единую Россию, - эксперт

Ирина Дорофейчук
Выборы, Киевсовет, Единая Россия, Кандидат, Европейская солидарность
Порошенко ведет на выборы в Киеве бывшую кандидата Единой России. Коллаж: 112
Порошенко ведет на выборы в Киеве бывшую кандидата Единой России. Коллаж: 112

От партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Киевсовет баллотируется Людмила Ковалевская, которая ранее участвовала в выборах в российском Ханты-Мансийске от партии "Единая Россия". Об этом заявил телеведущий Дмитрий Спивак, со ссылкой на блогеров в эфире шоу "Рыбный день" на телеканале "112 Украина".

"В списке “Европейской солидарности” в Киевский городской совет идёт одна дама – Ковалевская, красивая женщина, молодая, симпатичная.... Оказывается, есть люди, кто знает биографию этой дамы - подняли видео, подняли фотографии, потрудились блогеры и что интересно оказалось, что в совсем недавнем прошлом эта женщина, имеющая другую тогда фамилию, внимание: баллотировалась и участвовала в политической жизни Российской Федерации от Ханты-Мансийска", - сообщил Спивак.

Спивак во время эфира показал фото Ковалевской с Мариной Порошенко и кандидатами от "Европейской солидарности", а потом фото Ковалевской на фоне российских флагов и символики партии "Единая Россия". По его словами, включение в списки людей с подобной биографией свидетельствует о двойной морали Петра Порошенко.

"Вот же она двойная мораль. Если бы это произошло в любой другой партии-вообще не вопросов, ну бывает. Петр Алексеевич - вот оно, вот она торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м. Вот цена всем вашим трибунным выступлениям", - заявил Дмитрий Спивак.

По мнению Спивака, Петр Порошенко должен извиниться перед украинским народом, исключить Ковалевскую из списка, а также объяснить, как она туда попала.

"Только не пытайтесь объяснить, что я, мол, не знал... Вы представляете себе, ребята, что происходит вообще в списках многих политических сил? И представляете себе, какая двойная мораль, как была, когда президентом был Порошенко, так и продолжается. Все что  касается его - это двойная мораль, бесстыдство, аморальность и я даже не знаю, как это все назвать", - резюмировал Спивак.

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