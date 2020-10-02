Дубинский рассказал, как министр Криклий краснел от обвинений в коррупции на заседании "слуг народа"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий построил коррупционную схему вокруг строительства дорог и сертификации автомобилей. На заседании президентской фракции народные депутаты открыто заявили министру, что он коррупционер. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал представитель "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Криклий придумал заново сертифицировать автомобили с газобаллонным оборудованием, подняв цену с 800 гривен до 3 тысяч. В четыре раза! Миллион машин по 3 тысячи гривен – 3 млрд в кармашек. Сколько он получил? 10%? 20%? То есть 300 млн? 600 млн?", - прокомментировал народный депутат.

Он также напомнил, что при Криклие втрое подорожали документы для сертификации моряков в крюинговых агентствах: "Вся система сертификации морской администрации, получения документов для моряков, перешла в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными господину Криклию и его окружению".

По словам Дубинского, министр также лоббировал изменения в так называемый технадзор за дорогами. В результате 2% от стоимости дороги уходит организациям, проверяющим правильность установленных знаков и дорожной разметки.

"Вчера на фракции мой коллега Куницкий выступал и, прямо глядя в глаза Криклию и Арахамии, приводил эти факты. Этот (Криклий – ред.) краснел, бледнел, кашлял, икал, плакал – никакого результата", - отмечает нардеп.

На заседании также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, который слышал все обвинения, но воздержался от комментариев.

"У меня простой вывод из этого. Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции – не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит – значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий. Для меня это абсолютно четко понятная ситуация", - заявил Дубинский.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий добился от ГБР открытия уголовного производства по факту многократного повышения стоимости сертификации газобаллонного оборудования Министерством инфраструктуры.

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