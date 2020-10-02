подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Дубинский рассказал, как министр Криклий краснел от обвинений в коррупции на заседании "слуг народа"
02 октября 2020, пятница, 12:18 653
Политика 2020-10-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
Дубинский рассказал, как министр Криклий краснел от обвинений в коррупции на заседании "слуг народа"

Дубинский рассказал, как министр Криклий краснел от обвинений в коррупции на заседании "слуг народа"

Анна Рудык

Министр инфраструктуры Владислав Криклий построил коррупционную схему вокруг строительства дорог и сертификации автомобилей. На заседании президентской фракции народные депутаты открыто заявили министру, что он коррупционер. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал представитель "Слуги народа" Александр Дубинский. 

"Криклий придумал заново сертифицировать автомобили с газобаллонным оборудованием, подняв цену с 800 гривен до 3 тысяч. В четыре раза! Миллион машин по 3 тысячи гривен – 3 млрд в кармашек. Сколько он получил? 10%? 20%? То есть 300 млн? 600 млн?", - прокомментировал народный депутат.

Он также напомнил, что при Криклие втрое подорожали документы для сертификации моряков в крюинговых агентствах: "Вся система сертификации морской администрации, получения документов для моряков, перешла в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными господину Криклию и его окружению".

По словам Дубинского, министр также лоббировал изменения в так называемый технадзор за дорогами. В результате 2% от стоимости дороги уходит организациям, проверяющим правильность установленных знаков и дорожной разметки.

"Вчера на фракции мой коллега Куницкий выступал и, прямо глядя в глаза Криклию и Арахамии, приводил эти факты. Этот (Криклий – ред.) краснел, бледнел, кашлял, икал, плакал – никакого результата", - отмечает нардеп.

На заседании также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, который слышал все обвинения, но воздержался от комментариев.

"У меня простой вывод из этого. Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции – не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит – значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий. Для меня это абсолютно четко понятная ситуация", - заявил Дубинский.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий добился от ГБР открытия уголовного производства по факту многократного повышения стоимости сертификации газобаллонного оборудования Министерством инфраструктуры.

Больше новостей о:

Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Доллар и евро для платежных карт продолжают дорожать 14:16
Коболев заразился коронавирусом 14:09
Умер врач, фотографию которого использовали на билбордах, посвященных борьбе с COVID-19 14:08
В НСЖУ рассказали как поменять поставщика газа 13:55
В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти Кернеса 13:46
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok