Выборы-2020 и масштабные пожары: что обсудят политики в ток-шоу "Мир или война"

2 октября, на телеканале "Интер" состоится новый выпуск масштабного социально-политического ток-шоу "Мир или война", информирует портал podrobnosti.ua.

В студии ведущие программы Алексей Фадеев и Роман Бочкала вместе с гостями обсудят такие важные вопросы: что сейчас происходит на Луганщине, где бушуют лесные пожары? Получают ли люди компенсации и как государство выполняет обещания, данные жертвам паводков на Прикарпатье?

А также политики выяснят, станут выборы 2020 рекордными по количеству нарушений и какие технологии используют нечестные кандидаты.

Обо всем этом - смотрите в ток-шоу "Мир или война" в 20:55 на телеканале "Интер".

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