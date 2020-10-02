подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

02 октября 2020, пятница, 12:19 111
СМИ 2020-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Выборы-2020 и масштабные пожары: что обсудят политики в ток-шоу "Мир или война"

Выборы-2020 и масштабные пожары: что обсудят политики в ток-шоу "Мир или война"

Татьяна Зотова
СМИ, Телевидение, Интер, Ток-шоу, Анонс
Мир или война. Ток-шоу на телеканале Интер. Фото: podrobnosti.ua
Мир или война. Ток-шоу на телеканале Интер. Фото: podrobnosti.ua

2 октября, на телеканале "Интер" состоится новый выпуск масштабного социально-политического ток-шоу "Мир или война", информирует портал podrobnosti.ua.

В студии ведущие программы Алексей Фадеев и Роман Бочкала вместе с гостями обсудят такие важные вопросы: что сейчас происходит на Луганщине, где бушуют лесные пожары? Получают ли люди компенсации и как государство выполняет обещания, данные жертвам паводков на Прикарпатье?

А также политики выяснят, станут выборы 2020 рекордными по количеству нарушений и какие технологии используют нечестные кандидаты.

Обо всем этом - смотрите в ток-шоу "Мир или война" в 20:55 на телеканале "Интер".

Больше новостей о: СМИ Телевидение Интер Ток-шоу Анонс

Бойкотировать предвыборную "чернуху" и не распрост...
В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотр...
Куда пойти на этой неделе: подборка винных дегуста...
На "Интере" начнется новое ток-шоу Романа Кадемина...
Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
В Одесской области подросток бросился под поезд 13:25
Рада не примет законопроект о разграничении полномочий мэра и председателя КГГА до местных выборов, — Верещук 13:17
В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями 13:10
Счетная палата подтвердила - из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко 12:42
В Киеве 447 случаев коронавируса за сутки: данные по районам 12:42 Инфографика
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok