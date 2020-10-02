Дело "смотрящих" за "Укрзализныцей" зависло в НАБУ

Открытые уголовные дела против Станислава Лесникова, которого называют "смотрящим" в "Укрзализныце", до сих про не доведены до суда. Об этом говорится в материале "Апострофа".

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Лесников с экс-главой УЗ Кравцовым были знакомы давно, а назначение Кравцова в Администрации президента якобы лоббировал именно Лесников. Также Омелян заявил, что Лесников "сформировал целую вертикаль" в УЗ.

Одно из дел против Лесникова, Владислава Лебедя и Сергея Шута, было открыто СБУ еще в июле 2016. Якобы с 1 ноября 2015 по 1 марта 2016 должностные лица "Юго-Западной железной дороги" по сговору с работниками фирм "Гудтайм" и "Укрколиямаш" завладели 4 млн гривен. Лебедь, Шут и Лесников якобы составляли ложные документы и имели коррупционные связи с руководителями ООО "Лемтранс транзит". Также они давали указания и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александру Завгороднему и членам правления о занижении тарифной ставке в пользу "Второй грузовой компании", которую связывают с российским транзитом. Дело до суда не дошло, Лесников продолжает работать с УЗ.

В 2018 году НАБУ Артема Сытника открыло дело об афере в УЗ, в которой фигурируют Станислав Лесников, бывший и.о. члена правления "Укрзализныци" и глава филиала "Юго-Западной железной дороги" Роман Веприцкий, Владимир Манукян из Енакиево и владелец ООО "Витес" Сергей Кравец. Они якобы пытались "выбить" 21 миллион под существующий сайт по продаже билетов, для чего был создан клон сервиса booking.uz.gov.ua для маршрута Киев Пассажирский - аэропорт "Борисполь". В НАБУ расследование застопорилось. По данным СМИ, это может быть связано с попытками заблокировать расследование с помощью "отвода" детектива бюро в суде, и желанием "смотрящих" заблокировать дело через совет общественного контроля НАБУ.

"Почему Сытник должен быть заинтересован в том, чтобы довести данное дело до конца? Во-первых, по причине, что ему на фоне атак на НАБУ с помощью КСУ неплохо было бы продемонстрировать эффективность. Посадка "смотрящих" из "Укрзализныце" могла бы стать демонстрацией силы и умения. Во-вторых, нежеланием довести дело до конца НАБУ фактически подставляет новое руководство УЗ, которое не способно избавиться от "прилипал и несет из-за коррупции имиджевые потери", - говорится в материале.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости