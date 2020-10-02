підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

02 жовтня 2020, пʼятниця, 12:11 362
Транспорт 2020-10-02T12:45:01+03:00
Українські Новини
Справа "смотрящих" за "Укрзалізницею" зависла в НАБУ

Справа "смотрящих" за "Укрзалізницею" зависла в НАБУ

Сергій Паламаренко
Транспорт, НАБУ, Укрзалізниця, Економіка, Лєсніков
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укpзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укpзалізниця

Відкриті кримінальні справи проти Станіслава Лєснікова, якого називають "смотрящим" в "Укрзалізниці", до цих пір не доведені до суду. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Лєсніков з екс-главою УЗ Кравцовим були знайомі давно, а призначення Кравцова в Адміністрації Президента нібито лобіював саме Лєсніков. Також Омелян заявив, що Лєсніков "сформував цілу вертикаль" в УЗ.

Одна зі справ проти Лєснікова, Владислава Лебедя і Сергія Шута, була відкрита СБУ ще в липні 2016. Нібито з 1 листопада 2015 по 1 березня 2016 посадові особи "Південно-Західної залізниці" за змовою з працівниками фірм "Гудтайм" і "Укрколіямаш" заволоділи 4 млн гривень. Лебідь, Шут і Лєсніков нібито складали неправдиві документи і мали корупційні зв'язки з керівниками ТОВ "Лемтранс транзит". Також вони давали вказівки в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександру Завгородньому і членам правління про заниження тарифної ставки на користь "Другої вантажної компанії", яку пов'язують з російським транзитом. Справа до суду не дійшла, Лєсніков продовжує працювати з УЗ.

У 2018 році НАБУ Артема Ситника відкрило справу про аферу в УЗ, в якій фігурують Станіслав Лєсніков, колишній в.о. члена правління "Укрзалізниці" і голова філії "Південно-Західної залізниці" Роман Веприцький, Володимир Манукян з Єнакієвого і власник ТОВ "Вітес" Сергій Кравець. Вони нібито намагалися "вибити" 21 мільйон під існуючий сайт з продажу квитків, для чого був створений клон сервісу booking.uz.gov.ua для маршруту Київ Пасажирський - аеропорт "Бориспіль". У НАБУ розслідування застопорилося. За даними ЗМІ, це може бути пов'язано зі спробами заблокувати розслідування за допомогою "відводу" детектива бюро в суді, і бажанням "смотрящих" заблокувати справу через раду громадського контролю НАБУ.

"Чому Ситник має бути зацікавлений в тому, щоб довести цю справу до кінця? По-перше, з причини, що йому на тлі атак на НАБУ за допомогою КСУ непогано було б продемонструвати ефективність. Посадка "смотрящих" з "Укрзалізниці" могла б стати демонстрацією сили і вміння. По-друге, небажанням довести справу до кінця НАБУ фактично підставляє нове керівництво УЗ, яке не здатне позбутися від "прилипал і несе через корупцію іміджеві втрати", - йдеться в матеріалі.

Більше новин про: Транспорт НАБУ Укрзалізниця Економіка Лєсніков

НАБУ повідомило ексдепутату Ради Микитасю про підо...
Мін'юст розпочав врегулювання спору на $3,5 млрд з...
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фа...
"Інтерпайп" заявляє про партнерські відносини з "У...
В Україні за добу 4 633 нових випадків коронавірусу
Держбюджет зібрав доходів більше плану на 15%
Новини
У Києві 447 випадків коронавірусу за добу: дані за районами 12:42
Рахункова палата підтвердила – з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко 12:42
Порошенко веде на вибори по Києву колишню кандидатку Єдиної Росії. Колаж: 112
Європейська солідарність Порошенка висунула до Київради кандидата, яка працювала на пропутінську Єдину Росію, - експерт 12:41 Відео
Вибори-2020 та маштабні пожежі: що обговорять політики у ток-шоу "Мир чи війна" 12:19
Дубінський розповів, як міністр Криклій червонів від звинувачень в корупції на засіданні "слуг народу" 12:18
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
Дружина міністра культури гуляє в лісі в чоботях за $1500 14:33
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
більше новин
Сьогодні 205-й день карантину: які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok