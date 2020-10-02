Справа "смотрящих" за "Укрзалізницею" зависла в НАБУ

Відкриті кримінальні справи проти Станіслава Лєснікова, якого називають "смотрящим" в "Укрзалізниці", до цих пір не доведені до суду. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Лєсніков з екс-главою УЗ Кравцовим були знайомі давно, а призначення Кравцова в Адміністрації Президента нібито лобіював саме Лєсніков. Також Омелян заявив, що Лєсніков "сформував цілу вертикаль" в УЗ.

Одна зі справ проти Лєснікова, Владислава Лебедя і Сергія Шута, була відкрита СБУ ще в липні 2016. Нібито з 1 листопада 2015 по 1 березня 2016 посадові особи "Південно-Західної залізниці" за змовою з працівниками фірм "Гудтайм" і "Укрколіямаш" заволоділи 4 млн гривень. Лебідь, Шут і Лєсніков нібито складали неправдиві документи і мали корупційні зв'язки з керівниками ТОВ "Лемтранс транзит". Також вони давали вказівки в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександру Завгородньому і членам правління про заниження тарифної ставки на користь "Другої вантажної компанії", яку пов'язують з російським транзитом. Справа до суду не дійшла, Лєсніков продовжує працювати з УЗ.

У 2018 році НАБУ Артема Ситника відкрило справу про аферу в УЗ, в якій фігурують Станіслав Лєсніков, колишній в.о. члена правління "Укрзалізниці" і голова філії "Південно-Західної залізниці" Роман Веприцький, Володимир Манукян з Єнакієвого і власник ТОВ "Вітес" Сергій Кравець. Вони нібито намагалися "вибити" 21 мільйон під існуючий сайт з продажу квитків, для чого був створений клон сервісу booking.uz.gov.ua для маршруту Київ Пасажирський - аеропорт "Бориспіль". У НАБУ розслідування застопорилося. За даними ЗМІ, це може бути пов'язано зі спробами заблокувати розслідування за допомогою "відводу" детектива бюро в суді, і бажанням "смотрящих" заблокувати справу через раду громадського контролю НАБУ.

"Чому Ситник має бути зацікавлений в тому, щоб довести цю справу до кінця? По-перше, з причини, що йому на тлі атак на НАБУ за допомогою КСУ непогано було б продемонструвати ефективність. Посадка "смотрящих" з "Укрзалізниці" могла б стати демонстрацією сили і вміння. По-друге, небажанням довести справу до кінця НАБУ фактично підставляє нове керівництво УЗ, яке не здатне позбутися від "прилипал і несе через корупцію іміджеві втрати", - йдеться в матеріалі.

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