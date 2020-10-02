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02 октября 2020, пятница, 12:08 566
Жизнь 2020-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Запорожье отметили 60-летие "запорожца" автопробегом ретроавтомобилей

В Запорожье отметили 60-летие "запорожца" автопробегом ретроавтомобилей

Валерия Драгомирова
Запорожье, Запорожец, Автопробег, 60-летие Запорожца

1 октября во Запорожье состоялся автопробег к 60-й годовщине выпуска популярной машины украинского производства "запорожца", который производился на местном автомобильном заводе.

Об этом пишет "Радио Свобода". 

Сообщается, что несколько десятков участников акции из Запорожья, Днепра и Никополя проехались по центральному проспекту города на "запорожцах" различных моделей и годов производства.

В 1960 году специально для запуска этого авто было переоборудовано запорожский завод "Коммунар", который ранее специализировался на производстве сельхозтехники.

Первые выпущенные им машины напоминали внешне автомобиль "Фиат 600" и получили в народе название "горбатого". Он быстро получил популярность среди населения, ведь был относительно не дорогим автомобилем, стоил 960 тогдашних рублей. Последний "запорожец" сошел с конвейера запорожского завода 15 июля 1994.

60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода
60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода
60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода
60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода
60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода
60-летие
60-летие "Запорожца". Фото: Радио Свобода


Как сообщали Українські Новини, студент КПИ сделал себе электрокар из "Запорожца".

Ранее площадь Ивано-Франковска заполонили уникальные ретро-запорожцы.

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