В Запорожье отметили 60-летие "запорожца" автопробегом ретроавтомобилей

1 октября во Запорожье состоялся автопробег к 60-й годовщине выпуска популярной машины украинского производства "запорожца", который производился на местном автомобильном заводе.

Об этом пишет "Радио Свобода".



Сообщается, что несколько десятков участников акции из Запорожья, Днепра и Никополя проехались по центральному проспекту города на "запорожцах" различных моделей и годов производства.



В 1960 году специально для запуска этого авто было переоборудовано запорожский завод "Коммунар", который ранее специализировался на производстве сельхозтехники.



Первые выпущенные им машины напоминали внешне автомобиль "Фиат 600" и получили в народе название "горбатого". Он быстро получил популярность среди населения, ведь был относительно не дорогим автомобилем, стоил 960 тогдашних рублей. Последний "запорожец" сошел с конвейера запорожского завода 15 июля 1994.



