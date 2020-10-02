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02 октября 2020, пятница, 11:32 1208 Пресс-релиз
Экономика 2020-10-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
"Киевгаз" обновляет личный кабинет

"Киевгаз" обновляет личный кабинет

Марина Иванова

"Киевгаз" запустил новый личный кабинет для потребителей газа. Компания прогнозирует, что благодаря удобной структуре и дополнительным функциям до конца года сервисом будет пользоваться каждый второй клиент. Так, в кабинете впервые появилась функция управления несколькими лицевыми счетами.

Обновленным личным кабинетом можно пользоваться с любого устройства. С его помощью клиенты "Киевгаза" могут в удобное время:

  • заключать договор распределения газа
  • отправлять документы
  • получать справки
  • передавать показания счетчика
  • загружать счет
  • оплачивать услуги распределения.

Так, например, чтобы получить справку о состоянии счета клиенту не нужно идти в центр обслуживания – это можно сделать в личном кабинете.

"Перед разработкой новой версии мы провели электронный опрос среди клиентов и собрали их предложения по обновлению. Вместе с разработчиками пытались воплотить максимум пожеланий, которые соответствовали законодательству и техническим возможностям. На реализацию этого проекта нам понадобилось три месяца", – отмечает начальник управления по работе с абонентами Людмила Гребещук.

В обновленном личном кабинете появилась функция управления несколькими лицевыми счетами. Она удобна, в частности, для тех потребителей, которые имеют несколько домохозяйств или помогают передавать показания счетчика и платить за доставку газа родственникам. Теперь пользователю не нужно помнить пароли от кабинетов по всем адресам. Нужно один раз зарегистрироваться и добавить все лицевые счета за несколько кликов.

Около 165 тысяч клиентов уже активно пользуются онлайн-сервисом. Зарегистрироваться в личном кабинете может любой потребитель природного газа Киева, перейдя по ссылке https://cabinet.kyivgaz.ua. Пользователю, который зарегистрирован в предыдущей версии кабинета, для входа необходимо ввести номер лицевого счета и пароль.

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