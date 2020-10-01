подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу - нардеп Шахов
01 октября 2020, четверг, 20:06 472
Политика 2020-10-01T20:15:01+03:00
Українські Новини
Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу - нардеп Шахо

Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу - нардеп Шахов

Ольга Фандорина
Пожар, Сергей Шахов, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

Пожары на Луганщине - результат халатности и злого умысла чиновников. Ее можно было избежать, если бы должностные лица Луганской облгосадминистрации и военно-гражданских администраций области просто делали свою работу. Ведь еще за три дня до возгорания гидрометеослужбы предупреждала ЛОВЦА и ГосЧС в Луганской области про мощные длительные ветра.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутат от Луганщины Сергея Шахова.

По его информации, утром 30 сентября на территории лесоохотничьего хозяйства Новоайдарского района наблюдались локальные источники воспламенения пламенем лесных массивов, и если бы губернатор и руководитель ДСНС области отреагировали вовремя - трагедии не было.

"Проблема в том, что даже имея предупреждение от гидрометеослужбы о сильный ветер, руководство ловцы не оказало абсолютно ничего, чтобы предупредить беду. Нужно было обеспечить организацию работы областной комиссии техногенно - экологической безопасности, организовать подготовку спасательных отрядов ДСНС к ликвидации возможных лесных пожаров. И как минимум, предупредить людей об опасности. Особенно учитывая, что это уже не первый пожар в луганском лесу", - заявил Шахов.

Одной из причин бесхозяйственности луганских чиновников Шахов считает кадровую проблему. По его словам, ряд профессиональных кадров, которые с 2014 года работали в Управлении гражданской защиты, были освобождены. Вместо них назначили лиц, не имеющих практического опыта организации ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации граждан.

Кроме того, по словам Шахова, после масштабных пожаров на Луганщине в июле текущего года не были проведены никакие расследования и не принято никаких мер, чтобы предупредить бедствие в будущем. В частности, не изучено состояние местных водоемов: сколько там воды, как к ним подъехать, даже места их расположения. Как результат - нехватка воды для пожарных машин. Ни были проведены учения и тренировки по развертыванию и взаимодействия сил и средств, организации работы оперативного штаба. Кроме того, спасательные отряды ГосЧС по неизвестным причинам не были обеспечены радиосвязью. 6-8 июля, так и 30 сентября, ни были развернуты передвижные насосные станции, что также привело к недостатку воды во время тушения леса и населенных пунктов.

Сейчас по информации нардепа под угрозой огня остается село Нижнее Теплое, Станично-Луганского района.

"Мощный ветер дует в сторону домов. Нет света. Местных жителей предупредили чтобы не ожидали ГосЧСников, потому что они не придуть. Жители села собственными силами тракторами обкопали землю вокруг села, собрали ценные вещи и документы и ждут эвакуации. Людей нужно срочно спасать ", - заявил Шахов.

Также нардеп сообщил, что во время пожара сгорел единственный работающий контрольно-пропускной пункт.

Больше новостей о: Пожар Сергей Шахов пожар в Луганской области

Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
Новости
Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу - нардеп Шахов 20:06
Гибель сотрудницы посольства США в Киеве. В полиции назвали приоритетную версию 20:00
Таможенная и Налоговая служба за январь-сентябрь перечислила на 7 млрд грн меньше плана 19:37
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя и четверо учеников 19:25
Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА. Фото: uefa.org
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу 19:19 Фото
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok