Кличко посетил новый корпус клиники, где будут диагностировать рак на ранних стадиях и лечить COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новый корпус клиники "Оберіг" является примером успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Посетил сегодня новый корпус клиники "Оберіг", что возвели в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей. Благодаря реализации этого инвестпроекта, в Киеве появился современный медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - заявил Кличко.

По словам мэра Киева, инвестор вложил в проект около 1 млрд гривен. Из них - 13,6 млн гривен на развитие города - улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.

Только в этом году "Оберіг" заплатит НДФЛ на более 60 млн гривен. А реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.

"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже 8-ю трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - отметил мэр Киева.

Что важно - в новом корпусе клиники открыли и отделение для лечения больных коронавирусом на 20 коек. И уже вскоре планируют обустроить еще одно такое же отделение.

"Киев сегодня - это город, который дает много возможностей для бизнеса по простым и прозрачным правилам. И реализация инвестпроекта клиники "Оберіг" - пример того, - сказал Виталий Кличко. - Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом!" - отметил Виталий Кличко.

По его словам, сейчас к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах столицы.

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