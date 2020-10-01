В команде Кличко заявили, что высадили самую длинную аллею сакур в Украине

В Днепровском районе столицы представители "Книги рекордов Украины" официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Ее протяженность составляет более 1400 метров. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур - это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год", - отметила Марина Хонда.

Перед официальной регистрацией рекорда Марина Хонда приняла участие в высадке новых сакур. Кроме того, деревья высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и заместитель председателя КГГА Александр Харченко, который и является автором идеи создания в Киеве длинной аллеи сакур.

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