САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме

Специализированная антикоррупционная прокуратура сдерживает ход дела расследования Национального антикоррупционного бюро о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме.

Об этом сообщили депутат Белоцерковского городского совета Владимир Бабенко и глава общественной экспертной комиссии по проверке деятельности органов исполнительной власти в Белой Церкви Виктор Левицкий в пресс-центре Українських Новин.

Речь идет о приобретении городским главой Белой Церкви Геннадием Диким объекта недвижимого имущества в коммунальную собственность по заведомо завышенной цене, которое имело признаки коррупции. В рамках этого дела, еще два года назад в городской администрации Белой Церкви, кабинете городского главы и даже в его доме, происходили громкие обыски НАБУ. На данном этапе, дело передано САП. Однако, за 2 года, виновные не были притянуты к ответственности.

В сделке купле-продажи есть явные признаки коррупции: это и перепродажа здания физическим лицам за несколько дней до приобретения его городом ради уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС, и сфальсифицированные результаты экспертизы, зафиксировавшие 76% готовности здания, которые ввели в заблуждение местных депутатов и завышенная на 5-6 млн гривен стоимость здания и даже личные переписки мэра Геннадия Дикого с одним из собственников здания незадолго до его покупки.

К тому же, помещение, которое было приобретено Геннадием Диким под городской ЦНАП, находится в статусе недостроя вот уже 10 лет и за это время пришло в аварийное состояние. Вложить в него из городского бюджета власти планируют еще около 100 млн гривен, что еще больше возмущает общественность.

В пресс-центре был продемонстрирован сюжет расследования соответствующей коррупционной схемы, а так же многочисленные документы, подтверждающие схему.

"Из ответа НАБУ на наш последний запрос понятно, что детективы НАБУ сделали все возможное, провели все экспертизы, но прокурор САП просит о дополнительных экспертизах, тем самым задерживая вручение подозрения Г. Дикому. Хотя, любой первоклассник, который возьмет в руки эти документы, разберется в этой коррупционной схеме", - говорит Виктор Левицкий.

"Сейчас Дикий продолжает обворовывать общественность Белой Церкви. Подчеркну, есть и другие уголовные дела, возбуждённые против него, однако, они расследуются полицией Белой Церкви. Некоторые, возбуждены еще в 2016 году и до сих пор не закрыты. Как можно расследовать экономические преступления 4 года? Геннадий Дикий за 5 лет при власти выстроил коррупционные схемы и собирается идти на 2 срок. У него все схвачено. Сегодня мы здесь, чтобы обратить внимание широкой общественности на ситуацию в нашем городе и чтобы следствие по этому делу наконец-то сдвинулось с мертвой точки", - подчеркивает Владимир Бабенко.

Участники пресс-конференции заявили так же и о давлении со стороны власти, угрозах преследования, а так же о большом сопротивлении, которое они встречают в борьбе за правду.

"Геннадий Дикий использует все свои ресурсы, чтобы материалы расследования не попали в СМИ. В частности уже после запуска анонса, был отменен выпуск в эфир расследования "24 канала" на эту тему, а так же приостановлено собственное расследование программы "Схемы" на канале "1+1"", - заявляет Владимир Бабенко.

"Я призываю директора НАБУ Артема Сытника, а также и.о руководителя САП Максима Грищука, мы к вам обращаемся от белоцерковчан, помогите нам вернуть деньги общине. 25 миллионов гривен для нашего города – это большие деньги. Пожалуйста, ускорьте следствие. Мы ждем результатов", - добавил он.

Так же спикеры заявили о своем намерении обратиться и к президенту страны:

"Мы написали соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Мы уже 3 месяца собираем подписи. На данный момент собрано более 10 000 подписей. Чтобы разобрать с этими оборудками и схематозом, которые происходят у нас в городе", - резюмировал Виктор Левицкий.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости