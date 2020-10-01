Відомий журналіст Канішевський повертається в ефір після 15-річної перерви

У вітчизняний телевізійний ефір повертається один з корифеїв незалежного вітчизняного телемовлення - журналіст, телеведучий і медіаменеджер Микола Канішевський. Він був однією з провідних особистостей українського незалежного телемовлення ще із середини 90-х років.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

Пропрацювавши на журналістських посадах у структурі Держтелерадіо України, він створив і очолив телепрограму "Вікна", яка пізніше трансформувалася в однойменне телевізійне агентство, яке виробляло випуски новин та інформаційно-аналітичні програми для телеканалів "Інтер", ICTV та ТЕТ.

На посаді першого віце-президента він керував інформаційним мовленням на Першому Національному телеканалі ДержТБ. Саме Канішевский був автором ідеї створення телепрограми "Погода з Русланою Писанкою" – популярних синоптичних випусків, які перетворили банальний щоденний прогноз погоди в невелике телешоу. І саме з команди телеагентства "Вікна", керованого Канішевським, вийшли десятки репортерів і операторів, які сьогодні займають провідні позиції у вітчизняному телебаченні і кіновиробництві.

А потім відбулася пауза: протягом багатьох років сам Канішевський неодноразово підкреслював, що телебаченням для нього залишилося лише у спогадах. Втім, як-то кажуть: "Ніколи не кажи "ніколи"!"

Втім Канішевський повертається у телебачення не в політичну журналістику, а в інший напрямок телевиробництва, соціальний. Як він сам зазначив у замітці в соцмережі, героями його програм будуть люди "поважного віку". Героями його авторських випусків стануть люди з абсолютно різних соціальних верств і у минулому – представники різних професій.

На даний момент записано кілька випусків. Оператором-постановником виступив давній друг і соратник Миколи Канішевського Руслан Ткаченко. А замовником даного проекту є телеканал ЕкоТВ. Саме на цій "телекнопці" 1 жовтня о 18:30 відбудеться прем‘єра екзистенційного серіалу "Що потрібно для щастя". Як каже сам автор і ведучій, це буде "серіал позитивних історій про людей і для людей поважного віку".

Довідка

У 1998 році Микола Канішевський став переможцем другої загальнонаціональної програми "Людина року-97" в номінації "Журналіст року". А вже у наступному році перемогу в цій програмі святкували керовані ним "Вісті тижня" у номінації "Телепрограма року". У 1999 році Канішевський переміг у конкурсі українських телевізійників "Золота ера" і став володарем вищої телевізійної нагороди – бронзової статуетки "Золота ера українського телебачення". Є членом Національної спілки журналістів України.

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