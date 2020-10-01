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01 октября 2020, четверг, 15:26 556
Налоги 2020-10-01T15:35:57+03:00
Українські Новини
Кабмин затронул интересы участников нелегального табачного рынка, – Сазонов

Кабмин затронул интересы участников нелегального табачного рынка, – Сазонов

Павел Твердохлиб
Табачные изделия, Сигареты, Кирилл Сазонов, Нацоператор на рынке табачных изделий
Кирилл Сазонов Фото: Facebook
Кирилл Сазонов Фото: Facebook

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что Кабинет Министров Украины планирует активную борьбу с нелегальным рынком сигарет. Именно для этого принято постановление правительства о создании национального оператора по продаже табака.

Об этом политолог сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также отметил, что попытка Кабмина навести порядок на рынке табака встретила жесткое сопротивление и кому-то очень не по душе инструменты усиления государственного контроля за табачным рынком, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

"Судя по истерике в СМИ, правительство разворошило настоящее "осиное гнездо". Складывается впечатление, что наведение порядка в этой сфере не устраивает как раз представителей "черного рынка", который экономит приличные деньги. Экономит на налогах в местные бюджеты и в государственную казну, - отметил политолог Кирилл Сазонов. - Акцизы – приличная составляющая дохода государства. То есть расходы на армию, полицию, медицина и образование. И именно с этой позиции стоит оценивать все заявления противников Национального оператора".

Эксперт отметил, что каждый год государство недополучает свыше 2 млрд гривен розничного акциза, а за счет "скруток" по НДС государство теряет ежегодно свыше 5-7 млрд гривен.

"Благодаря этим "умельцам" государство только за последние 3 года потеряло свыше 30 млрд гривен налогов. При этом мы ходим с шапкой по миру и выпрашиваем кредиты, вместо того, чтобы просто навести порядок на табачном рынке и получить серьезные доходы в казну. Теневые дельцы табачного рынка построили свои империи на обворовывании государства через систему НДС и розничных акцизов. Проще говоря, товар не проходит через кассу, а значит, и налоги текут мимо бюджета. "Табачные короли" не ожидали, что правительство даст им по рукам и перекроет нелегальные потоки. О том, за какие суммы сражаются табачные бароны я написал выше – на кону миллиарды. Естественно, что с решением Кабинета министров будут бороться и бороться жестко. Цена вопроса обязывает", - отметил Сазонов.

Журналист Александр Зубченко отметил, что "схематозники" будут яростно сражаться за право обходить налоговое законодательство и дальше, используя масс-медиа, общественников и лоббистов в качестве рычага давления на Кабмин, принявший "невыгодное" для табачных магнатов решение.

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