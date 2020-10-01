"Киевпассервис" планирует провести модернизацию киевского Центрального автовокзала до марта 2021 года

Компания "Киевпассервис" планирует провести модернизацию Центрального автовокзала в Киеве до марта 2021 года.

Об этом стало известно во время презентации проекта модернизации автовокзала, передают "Українські Новини".

"В ближайшей перспективе мы планируем развивать инфраструктурные объекты, для начала, в Киеве. Изменения мы начнем с Центрального автовокзала в Киеве. Ремонтные работы планируем начать с октября этого года, завершить же полную модернизацию – в марте 2021 года", - сообщил маркетинговый директор "Киевпассервиса" Дмитрий Ожигов.

По словам Ожигова, планируется подключение инвестиций (исключительно на модернизацию автовокзала) украинского банка-партнера "Коммерческий индустриальный банк" и польского Pekao в размере 2 млн евро.

"По нашему мнению, мы создали проект, который лаконично впишется в ландшафт города и станет новой инфраструктурной визитной карточкой Киева. На первом этаже мы планируем разместить зону ожидания, маркет зону и, ближе к платформе, небольшой уличный фудкорт. Вся платформа будет ограждена от посторонних посетителей, что обеспечит дополнительный комфорт для пассажиров… Вход будет через турникеты и службу безопасности вокзала. На втором этаже мы планируем разместить зону ожидания, большой полноценный фудкорт, кассовую зону и администрацию. На третьем этаже планируется полная реконструкция существующей гостиницы. Она будет включать в себя 30 номеров разного класса. Также на третьем этаже будет размещена зона длительного ожидания рейсов повышенного комфорта", - сообщил дизайнер-архитектор проекта модернизации вокзала Иван Маргитич.

По словам Маргитича, все этажи будут объединены между собой лифтами и эскалаторами, что сделает вокзал более удобным для маломобильных групп населения.

Также запланирована реконструкция интерьерных мозаик автовокзала совместно с Фондом Ады Рыбальчук и Владимира Мельниченка; в скором времени волонтеры и авторы приступят к реконструкции мозаик.

Также Маргитич сообщил, что возле метро "Демиевская" будет установлена дополнительная входная группа, которая поможет пассажирам легче и быстрее добираться к автовокзалу.

Кроме того, планируется создание новых автобусных платформ за фасадом Центрального автовокзала; перед фасадом теперь будет расположена автомобильная стоянка.

На период модернизации автовокзал продолжит свою работу в штатном режиме; ремонтные работы будут проводится зонально.

Как сообщали Українськi Новини, в марте ООО "Бастион-групп" (Киев) выиграл аукцион Фонда государственного имущества (ФГИ) по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% компании "Киевпассервис" за 230,898 млн гривен.

"Киевпассервис" управляет сетью автостанций в Киеве и области, предоставляет сервисные услуги на автовокзалах пассажирам и автомобильным перевозчикам.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости