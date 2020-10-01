подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 октября 2020, четверг, 14:28 187
Транспорт 2020-10-01T15:11:40+03:00
Українські Новини
"Киевпассервис" планирует провести модернизацию киевского Центрального автовокзала до марта 2021 года

"Киевпассервис" планирует провести модернизацию киевского Центрального автовокзала до марта 2021 года

Алина Заика
Киевпассервис

Компания "Киевпассервис" планирует провести модернизацию Центрального автовокзала в Киеве до марта 2021 года.

Об этом стало известно во время презентации проекта модернизации автовокзала, передают "Українські Новини".

"В ближайшей перспективе мы планируем развивать инфраструктурные объекты, для начала, в Киеве. Изменения мы начнем с Центрального автовокзала в Киеве. Ремонтные работы планируем начать с октября этого года, завершить же полную модернизацию – в марте 2021 года", - сообщил маркетинговый директор "Киевпассервиса" Дмитрий Ожигов.

По словам Ожигова, планируется подключение инвестиций (исключительно на модернизацию автовокзала) украинского банка-партнера "Коммерческий индустриальный банк" и польского Pekao в размере 2 млн евро.

"По нашему мнению, мы создали проект, который лаконично впишется в ландшафт города и станет новой инфраструктурной визитной карточкой Киева. На первом этаже мы планируем разместить зону ожидания, маркет зону и, ближе к платформе, небольшой уличный фудкорт. Вся платформа будет ограждена от посторонних посетителей, что обеспечит дополнительный комфорт для пассажиров… Вход будет через турникеты и службу безопасности вокзала. На втором этаже мы планируем разместить зону ожидания, большой полноценный фудкорт, кассовую зону и администрацию. На третьем этаже планируется полная реконструкция существующей гостиницы. Она будет включать в себя 30 номеров разного класса. Также на третьем этаже будет размещена зона длительного ожидания рейсов повышенного комфорта", - сообщил дизайнер-архитектор проекта модернизации вокзала Иван Маргитич.

По словам Маргитича, все этажи будут объединены между собой лифтами и эскалаторами, что сделает вокзал более удобным для маломобильных групп населения.

Также запланирована реконструкция интерьерных мозаик автовокзала совместно с Фондом Ады Рыбальчук и Владимира Мельниченка; в скором времени волонтеры и авторы приступят к реконструкции мозаик.

Также Маргитич сообщил, что возле метро "Демиевская" будет установлена дополнительная входная группа, которая поможет пассажирам легче и быстрее добираться к автовокзалу.

Кроме того, планируется создание новых автобусных платформ за фасадом Центрального автовокзала; перед фасадом теперь будет расположена автомобильная стоянка.

На период модернизации автовокзал продолжит свою работу в штатном режиме; ремонтные работы будут проводится зонально.

Как сообщали Українськi Новини, в марте ООО "Бастион-групп" (Киев) выиграл аукцион Фонда государственного имущества (ФГИ) по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% компании "Киевпассервис" за 230,898 млн гривен.

"Киевпассервис" управляет сетью автостанций в Киеве и области, предоставляет сервисные услуги на автовокзалах пассажирам и автомобильным перевозчикам.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киевпассервис

Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки
Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина
Новости
Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков 15:29
Кабмин затронул интересы участников нелегального табачного рынка, – Сазонов 15:26
В Полтавской области с начала учебного года COVID-19 выявили у 145 преподавателей и учеников 15:25
Умер легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин 15:05
Боевики не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине 15:02
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok