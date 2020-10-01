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01 октября 2020, четверг, 14:24 1002 Документ
Общество 2020-10-01T14:32:15+03:00
Українські Новини
Озера на Оболони опасны для здоровья, - правозащитник Алексей Шевчук

Озера на Оболони опасны для здоровья, - правозащитник Алексей Шевчук

Ирина Дорофейчук
Киев, Экология, Загрязнение, Оболонь, Озера
Киев, озеро Опечень. Фото: wikipedia.org
Киев, озеро Опечень. Фото: wikipedia.org

По результатам химического анализа воды, проведенного Центральной биохимической лабораторией, в 5 озерах на столичной Оболони - в 2 из них показатели загрязнения превышают норму в несколько раз. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке общественный активист, адвокат Алексей Шевчук.

"Готовые результаты химического анализа воды из озер Министерское, Вербное, Иорданское, Кирилловское и Опечень. Показатели в последних двух значительно превышают норму. Кирилловское. Оказалось грязным по химии и микробиологии. Содержание кишечной палочки 15 тыс. единиц при норме 5-10 тыс. ед . Опечень. Кишечная палочка превышает норму почти в 2 раза".

Это может быть результатом того, что в водоемы сливают сточные воды, считает Шевчук.

"О чем это говорит? Вероятно, о загрязнении сточными водами. Купаться в этих двух озерах опасно, а выловленная в них рыба требует тщательной термической обработки перед употреблением".

Первоначально нужно устранить источник загрязнения и провести очистку водоемов специальной техникой, отметил руководитель центральной биохимической лаборатории Анатолий Петровский.

"Это или сточные воды, или фекальная канализация зданий. Нужно искать сливную трубу. Если же трубы нет, то необходимо постоянно заниматься очисткой озер, с помощью специального оборудования чистить дно. Ил, который находится на дне озера является самым токсичным и опасным, ведь большинство токсических веществ тяжелые и оседают на дне".

Это прерогатива городских властей, говорят активисты. Обещают держать вопрос на контроле.

Вместе с тем, активисты призывают людей беречь природу, не мусорить, быть экологически сознательными и присоединяться к акциям по наведению порядка на Оболони.

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