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  • В Украине создадут "черный" список аграриев, которые отказываются выполнять форвардные контракты
01 октября 2020, четверг, 13:09 775
Экономика 2020-10-01T13:09:02+03:00
Українські Новини
В Украине создадут "черный" список аграриев, которые отказываются выполнять форвардные контракты

В Украине создадут "черный" список аграриев, которые отказываются выполнять форвардные контракты

Татьяна Зотова
Зерно, Сельское хозяйство, Черный список, Украинская зерновая ассоциация, Всеукраинская Аграрная Рада, Украинский клуб аграрного бизнеса
Зерно.Фото: Укрлендфарминг
Зерно.Фото: Укрлендфарминг

В Украине появится публичный реестр недобросовестных участников зернового рынка, в котором будут указаны не только данные о юрлицах, но и информация о конечных собственниках компаний. С такой инициативой выступают профильные аграрные ассоциации.

Как отмечается, в текущем маркетинговом сезоне 2020/2021 участники зернового рынка столкнулись со значительным ростом случаев нежелания участников рынка выполнять контракты на поставку зерновых и масличных культур.

Из-за роста мировых цен на зерно недобросовестные аграрии отказываются выполнять ранее заключенные форвардные контракты, в которых оговорена более низкая цена.

Как известно, аграрный сектор нашей страны в значительной степени финансируется через систему форвардных контрактов. Покупатели зерна, поставщики семян и средств защиты растений фактически финансируют проведение посевных кампаний в обмен на поставки будущего урожая по заранее оговоренным ценам.

"Сегодня сложилась ситуация, когда компании, которые финансируют посевную кампанию по соответствующим контрактам на поставку зерна будущего урожая в следующем сезоне, имеют большие сомнения в том, что это зерно будет поставлено", - говорит президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

В такой ситуации под угрозой оказалась нынешняя посевная, поскольку теперь компании боятся заключать форвардные контракты.

Ситуация становится угрожающей и может привести к срыву международных контрактов, а следовательно, негативно повлияет на репутацию Украины как надежного поставщика зерна и станет угрозой для курсовой и финансовой стабильности в Украине.

Чтобы очистить рынок от недобросовестных аграриев и сохранить доверие компаний, аграрные ассоциации планируют создать публичный реестр физических и юридических лиц, отказавшихся выполнять заключенные ранее контракты на продажу зерна.

Вместе с тем ассоциации понимают, что ряд производителей не сможет выполнить контракты из-за засухи и потери части урожая. Такие предприятия в "черный" список включать не будут. Им предложат оптимальные варианты реструктуризации, если объема собранного урожая будет недостаточно для выполнения договорных обязательств.

Для защиты пострадавших аграриев Украинская зерновая ассоциация, Всеукраинская аграрная рада и Украинский клуб аграрного бизнеса заключат соответствующий совместный Меморандум.

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