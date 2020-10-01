Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА по футболу: все, что нужно знать о процедуре

1 октября в швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21. Начало процедуры назначено на 18:00 по киевскому времени.

Интерес к этому событию для украинских болельщиков повышен еще и тем, что впервые за последние годы, с сезона 2016/17, в главном клубном континентальном турнире примут участие сразу 2 отечественные команды - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Говоря о деталях жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, следует отметить, что на этом этапе к 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф, в числе которых и столичное Динамо.

Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В первую попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды распределяют согласно клубному рейтингу УЕФА.

В одну группу не могут попасть команды из одной национальной ассоциации: команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из РФ до завершающих стадий розыгрыша на стадии плей-офф.

Кто участвует?

Испания (4): "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья"

Англия (4): "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси"

Италия (4): "Ювентус", "Интер", "Аталанта", "Лацио"

Германия (4): "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Боруссия" (Менхенгладбах)

Франция (3): "Пари Сен-Жермен", "Олимпик", "Ренн"

Украина (2): "Шахтер", "Динамо" Киев

РФ (2): "Зенит", "Локомотив"

Португалия (1): "Порту"

Бельгия (1): "Брюгге"

Турция (1): "Истанбул Башакшехир"

Нидерланды (1): "Аякс"

Греция (1): "Олимпиакос"

Венгрия (1): "Ференцварош"

Даты матчей

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Телевизионную трансляцию церемонии жеребьевки болельщики Украины смогут увидеть на канале Футбол-1.

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