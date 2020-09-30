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30 сентября 2020, среда, 20:44 512
Верховная Рада и партии 2020-09-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов

Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов

Елена Новикова

Луганщину опять охватили пожары. Горит лес, под угрозой несколько поселков. В частности, огонь подступил к Трехизбенке, Муратово, Орехово и Капитаново.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии "Наш Край" Сергей Шахов.

По его словам, местные службы ДСНС бездействуют, поскольку у них нет ресурса для тушения пожара.

"Вопиющая ситуация в Луганской области. Опять горят леса. Горят поселки Трехизбенка, Муратово, Орехово, Капитаново. Дома начинают гореть, горящие звери выбегают из леса, помощи пока ждать неоткуда. Начальник ДСНС в отпуске, все его замы тоже. У пожарников нет ни бензина, ни солярки, ни воды. Все разворовано. Губернатор бездействует. Штаб не создан", - сообщил Шахов.

Нардеп призвал Президента и центральную власть немедленно вмешаться в ситуацию и помочь Луганщине остановить стихию, пока ее последствия не стали катастрофическими. Как это уже было в июле текущего года, когда во время пожара погибло 5 людей, и сотни получили ущерб.

"Уверен, что это поджог, с целью скрыть незаконную вырубку леса. Как это было летом, когда горели сотни гектаров луганских лесов, а в Смоляниново заживо горели люди. До сих пор расследование не проведено, до сих пор виновные не наказаны", - сказал Шахов.

Также он потребовал отстранить от должностей чиновников, по вине или по причине бездействия которых катастрофические лесные пожары на Луганщине становятся регулярными.

"Я обращаюсь к Президенту Украины, с требованием отстранить от должностей начальника ДСНС области Пшика, который проводит совещания о постройке гаражей, пока люди горят заживо, а также губернатора Гайдая, который вместо решать проблемы людей придумывает схемы как лишить их права голоса", - заявил Сергей Шахов.

 

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