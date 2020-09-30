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30 сентября 2020, среда, 20:42 1347
Выборы 2020-09-30T21:15:19+03:00
Українські Новини
Уманская ТИК заставила мэра Цебрия подать документы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса

Уманская ТИК заставила мэра Цебрия подать документы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса

Валерия Драгомирова
Александр Цебрий. Фото:
Александр Цебрий. Фото: "Страна"

Уманская ТИК зарегистрировала Александра Цебрия кандитатом на должность городского головы после повторного заседания, которое состоялось 30 сентября на требование Центральной избирательной комиссии, заставив действующего мэра следовать требованиям закона.

Решением ЦИК, территориальная избирательная комиссия Умани была обязана повторно рассмотреть вопрос о регистрации Александра Цебрия. Однако, жалобу, поданную представителями Цебрия, центральная избирательная комиссия отклонила, не задав под сомнение правомерность действий членов городской избирательной комиссии.

Как отметили в ТИК, отказ в регистрации Александру Цебрию был обусловлен ​​исключительно непрофессионализмом команды, которая готовила документы действующего мэра и привычкой чиновников решать все вопросы не в законный способ.

"Эта ситуация должна стать показательной для всех участников избирательного процесса и должно побуждать их более тщательно готовить документы", - отметила член Уманской ТИК Юлия Богославец.

Решение ЦИК там назвали политизированным.

Напомним, что после отказа в регистрации Александру Цебрию, Черкасская областная организация партии "Пропозиція" подала в ЦИК жалобу и, устроив митинг, требовала от ЦИК повлиять на решение территориальной избирательной комиссии. В удовлетворении жалобы "Пропозиції" было отказано и оставлено ее без рассмотрения по существу. Однако, несмотря на политическое и информационное давление, которое оказывалось на протяжении двух дней ЦИК обязала Уманскую городскую избирательную комиссию повторно рассмотреть документы поданные на регистрацию кандидата Александра Цебрия.

Ранее Александра Цебрия назвали антирекордсменом этих выборов. Поскольку Мэр Умани умудрился сдать документы в последние минуты работы приемной комиссии с нарушением, в результате чего получил отказ в регистрации.

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