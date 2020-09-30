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30 сентября 2020, среда, 19:49 934
Политика 2020-09-30T20:30:01+03:00
Українські Новини
Кучеренко заявил, что знает как избавиться от транспортного коллапса в Киеве

Кучеренко заявил, что знает как избавиться от транспортного коллапса в Киеве

Елена Новикова
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба
Алексей Кучеренко. Фото: пресс-служба

Варшава во многих аспектах похожа на Киев. Однако, в столице Польши 2700 единиц общественного транспорта, а в нашей 900. Это втрое меньше. В Киеве должен работать полноценный общественный электротранспорт по европейской аналогии.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, сообщает пресс-служба партии. Политик убежден, что транспортный коллапс напрямую связан с непрофессиональной деятельностью руководящих кадров столицы.

"1 из 3 дорожных полос отвели под общественный транспорт, обычные машины" втиснулись "в другие 2 ряда, и автоматически попали в пробки. К сожалению, у нас закрыли эту полосу и общественного транспорта не добавили. В результате людям некуда деваться. Власть должна установить остановки с табло, на которых отображается систематический график прибытия общественного транспорта, как делается во всем цивилизованном мире. Это все комплексные непрофессиональные просчеты. Я убежден, эти действия диктовали некоторые перевозчики за соответствующие деньги, которые сегодня циркулируют в этом сегменте ", - отметил он.

Кучеренко заверил, что у него есть стратегия решения транспортного коллапса и он реализует ее в случае победы на выборах городского головы Киева 25 октября.

"Мы с командой берем на себя обязательства в 2 раза сократить время пребывания киевлян в общественном транспорте. Это один из ключевых приоритетов нашей команды. Безусловно создав внутреннюю, кольцевую электричку. Также нашей командой запланировано строительство 2 тоннелей. И я вам гарантирую, что это реально сделать за счет инвесторов. Соответственно, нужно создать среду, чтобы сюда хотели вводить инвестиции. И я знаю, как наладить этот процесс ", - сказал Кучеренко.

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