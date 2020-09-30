Украинская ассоциация районных и областных советов наработала 17 полномочий, которые могли бы выполнять районн

Украинская ассоциация районных и областных советов наработала 17 полномочий, которые могли бы выполнять районные советы.

Об этом заявили глава секретариата ассоциации Юрий Андрейчук и председатель Уманского районного совета Черкасской области Оксана Супрунец в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Украинские Новости".

"Еще в 1997 году Украина подписала Европейскую хартию - с тех пор мы находимся в реформе относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. И уже прошло 23 года, но мы еще изменений в Конституцию так и не сделали. Не может быть полноценного местного самоуправления, не имея изменений в части децентрализации, когда субрегиональный и региональный уровень не имеет исполкома", - начал Андрейчук.

Но, как отметил глава секретариата ассоциации, в начале 2014 года была утверждена концепция, которая и должна была решить проблему по исполкомам.

Планы реализации были на 2014-2020 год, и осенью 2020 должны были состояться выборы по измененной Конституции, но этих изменений пока нет.

И Андрейчук отметил еще такие вопиющие проблемы, как механизмы ликвидации и реорганизации районных советов.

"Крепкое государство там, где есть сильное местное самоуправление", - отметила Супрунец.

Супрунец отметила, что председатели районных советов, заместители и руководители аппаратов выработали ряд наработок в резолюции, направленной на обращение в международные организации и к партнерам по недопущению нарушений положений Европейской хартии местного самоуправления и Конституции Украины в части права и возможности органов местного самоуправления субрегионального уровня регулировать и управлять существенной долей публичных дел.

Председатель Уманского районного совета подчеркнула, что это обращение было направлено в Верховную Раду, Кабинет Министров с требованием о внесении законодательных изменений и в части определения для новосозданных районных советов полномочий.

Перечень этих полномочий предложен как положение к законодательству профильным парламентским комитетам и министерствам при наработке нормативно-правовых актов.

Было отмечено, что Министерство развития общин и территорий Украины и другие профильные органы исполнительной власти до сих пор не разработали механизмов ликвидации действующих районных советов и образования новых районных советов.

Так же органами государственной власти не наработан перечень конкретных полномочий, которые могли бы выполнять новосозданные районные советы.

Так, в бюджетном кодексе невозможно предсказать их финансирования.

"К полномочиям районных советов относится прежде всего качество предоставления медицинских услуг, и поэтому медицинские учреждения вторичного уровня и хосписы должны быть районные. Это означает, что качество жизни должно улучшаться и на расстоянии от 60 км, а именно так формировались районы, люди должны получать максимально услуги касающиеся хирургической помощи, ангиографии ", - сказала она.

Следующими шагами Супрунец определила содержание школ и интернатов общего профиля, специализированных школ и учреждений дополнительного образования; общие объекты культуры и спорта; совместное коммунальное имущество и предприятия коммунальной собственности территориальных общин; учреждения социального значения, дома престарелых, детские дома, поддержка людей с ограниченными возможности, инклюзивные центры.

"Что касается дорог и транспортной инфраструктуры местного значения, регулярных пассажирских перевозок: в пределах района должны быть пассажирские перевозки и предоставляться качественные услуги", - добавила она.

Кроме того, Супрунец считает, что районные советы должны способствовать развитию туризма и спорта, координации подразделений для преодоления последствий стихийных бедствий; способствовать защите окружающей среды, развития рекреационного потенциала; организации сбора и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

Как сообщали "Украинские Новости", согласно решению парламента, после местных выборов количество районов в Украине сократится с 490 до 136.

Аналогично сократится и количество районных советов.

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