В Киеве на левом берегу случилось ДТП с микроавтобусом и легковушкой: есть пострадавшие

В среду, 30 сентября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом и легковушкой, в результате аварии пострадали люди. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что произошло лобовое столкновение автомобилей.

"Серьезное лобовое ДТП произошло на Лесном проспекте, 22. Дорогу не поделили водители Mercedes и Dacia. Есть пострадавшие. Их осматривают врачи скорой", - говорится в сообщении.

Точное число пострадавших пока неизвестно.

Как отметили в патрульной полиции Киева, сейчас из-за этого ДТП утруднено движение в направлении улицы Милютенко.

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