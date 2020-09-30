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  • В Киеве на левом берегу случилось ДТП с микроавтобусом и легковушкой: есть пострадавшие
30 сентября 2020, среда, 15:51 2725
Происшествия 2020-09-30T16:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве на левом берегу случилось ДТП с микроавтобусом и легковушкой: есть пострадавшие

В Киеве на левом берегу случилось ДТП с микроавтобусом и легковушкой: есть пострадавшие

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП в Киеве, ДТП с микроавтобусом, Легковушка

В среду, 30 сентября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом и легковушкой, в результате аварии пострадали люди. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что произошло лобовое столкновение автомобилей.

"Серьезное лобовое ДТП произошло на Лесном проспекте, 22. Дорогу не поделили водители Mercedes и Dacia. Есть пострадавшие. Их осматривают врачи скорой", - говорится в сообщении.

Точное число пострадавших пока неизвестно.

Как отметили в патрульной полиции Киева, сейчас из-за этого ДТП утруднено движение в направлении улицы Милютенко.

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