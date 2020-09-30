У Києві на Лівому березі сталася ДТП з мікроавтобусом і легковиком: є постраждалі

У середу, 30 вересня, в Києві з мікроавтобусом і легковиком автомобілем сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) , внаслідок аварії постраждали люди. Про це повідомляє "Київ Оперативний" .

Зазначається, що сталося лобове зіткнення автомобілів.

"Серйозне лобове ДТП сталося на Лісовому проспекті, 22. Дорогу не поділили водії Mercedes і Dacia. Є постраждалі. Їх оглядають лікарі швидкої", - йдеться в повідомленні.

Точна кількість потерпілих поки невідомо.

Як зазначили в патрульної поліції Києва, зараз через це ДТП ускладнений рух в напрямку вулиці Мілютенка.

Як повідомляли Українські Новини, у Дарницькому районі Києва вночі, 23 вересня, сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей.

16 вересня у столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини. Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

21 серпня на виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця.

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