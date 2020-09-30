У Києві на Лівому березі сталася ДТП з мікроавтобусом і легковиком: є постраждалі

У середу, 30 вересня, в Києві з мікроавтобусом і легковиком автомобілем сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок аварії постраждали люди. Про це повідомляє "Київ Оперативний". Зазначається, що сталося лобове зіткнення автомобілів. "Серйозне лобове ДТП сталося на Лісовому проспекті, 22. Дорогу не поділили водії Mercedes і Dacia. Є постраждалі. Їх оглядають лікарі швидкої", - йдеться в повідомленні. Точна кількість потерпілих поки невідомо. Як зазначили в патрульної поліції Києва, зараз через це ДТП ускладнений рух в напрямку вулиці Мілютенка. Як повідомляли Українські Новини, у Дарницькому районі Києва вночі, 23 вересня, сталася серйозна аварія за участю двох легкових автомобілів Renault і Fiat Doblo. Госпіталізовано трьох людей. 16 вересня у столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини. Зазначається, що мотоцикліст збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. 21 серпня на виїзді з Києва розтягся багатокілометровий затор через смертельну ДТП за участю правоохоронця.