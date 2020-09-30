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30 сентября 2020, среда, 15:49 510 Видео
Жизнь 2020-09-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Верный спутник автомобилистов: Google порадовал пользователей интернета новым дудлом

Верный спутник автомобилистов: Google порадовал пользователей интернета новым дудлом

Константин Долгий
Интернет, Google, Google-дудл
Дудл от Google, посвященный статуэтке собаки, которая кивает головой. Фото: google.com
Дудл от Google, посвященный статуэтке собаки, которая кивает головой. Фото: google.com

Сегодня, 30 сентября, поисковая система Google опубликовала на главной странице новый дудл, который посвятила одному из самых популярных автомобильных аксессуаров — игрушечной таксе, кивающей головой. Об этом пишут Українські Новини.

Впервые подобные игрушки были придуманы в Германии в 70-х годах прошлого столетия. Статуэтка быстро приобрела популярность у автомобилистов и по сей день считается одним из немецких символов.

Как правило, статуэтки устанавливали на задней панели автомобилей. При повороте машины или наезде на ухаб собачка начинала кивать головой.

Автором дудла стал инженер Дэвид Лу. Отмечается, что на протяжении 30 сентября дудл будет доступен лишь пользователям Google из США, Исландии, Германии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Таиланда и Украины.

 

 

Как сообщали Українські Новини, 27 сентября поисковая система Google опубликовала дудл, которым отпраздновала 22-летие со дня своего создания.

Также сообщалось, что Google посвятил свой очередной дудл звезде европейского кинематографа Роми Шнайдер.

Кроме того, в августе поисковая система с помощью дудла поздравила украинцев с Днем независимости.

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