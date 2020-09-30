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30 сентября 2020, среда, 13:47 787
Политика 2020-09-30T14:15:01+03:00
Українські Новини
Глава ДнепрОГА Бондаренко и глава облсовета Олейник водят за нос Президента, - СМИ

Глава ДнепрОГА Бондаренко и глава облсовета Олейник водят за нос Президента, - СМИ

Надежда Комендантова
Бондаренко, Олейник, Владимир Зеленский
Бондаренко.
Бондаренко.

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко подставляет Президента, показывая ему халтурные работы и недострои, сообщает "Днепр оперативный".

Как отмечает издание, когда в конце лета Владимир Зеленский приехал в Днепр с рабочим визитом, то Бондаренко показывал главе государства один из объектов "Большой стройки" - Мариинскую гимназию №33 – и якобы готовый класс. Но на официальных фото видно, что ни школа, ни класс, не готовы: на окнах нет штор и жалюзи, которые в обязательном порядке входят в комплектацию школ, мебель не из этого класса – ее попросту забыли закупить.

"На самом деле Зеленского, вместо школы, должны были повезти на открытие Зала игровых видов спорта на стадионе "Олимпийские Резервы" (бывшие "Трудовые Резервы"). Сам стадион после реконструкции был открыт еще в 2017 году и открывал его нынешний Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который и был иницииатором передачи стадиона из госсобственности на баланс области. Этот зал игровых видов спорта – ни что иное, как бадминтонный клуб, который курирует нынешний глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, который возглавляет областную Федерацию бадминтона и сам увлекается бадминтоном", - пишут журналисты.

Строительством бадминтонного зала "увлеклась" одна из фирм Олейника – компания "Гремко". Но она строила плохо и долго, поэтому в 2019 году был проведен новый тендер, сменился подрядчик.

Школа в Перещепино выглядит хорошо после реконструкции. Но дело в том, что областная власть в лице Олейника "забыла" выделить деньги на закупку мебели. В новой современной школе стоит ушатанная старая мебель, которая разваливается на глазах.

"Точно так же дико и странно возле новой, с иголочки школы, выглядит заброшенный стадион, который также не реконструировали. Кроме того, не приведена в порядок и территория вокруг школы – сделать это Олейник и Бондаренко забыли. К приезду Президента местным властям пришлось просить жителей самостоятельно косить заросли бурьяна вокруг школы", - говорится в публикации.

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