В Киеве на следующей неделе возобновят движение по двум отремонтированным путепроводам, – мэр Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Об этом говорится официальном веб-сайте Кличко.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным крупным объектам - путепроводами на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. На пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому как, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию. Уложили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1 тыс. км дорог.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте - сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктура столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", - сказал Виталий Кличко.

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