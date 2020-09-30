подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 13:32 637 Видео
Транспорт 2020-09-30T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на следующей неделе возобновят движение по двум отремонтированным путепроводам, – мэр Кличко

В Киеве на следующей неделе возобновят движение по двум отремонтированным путепроводам, – мэр Кличко

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, мэр Киева, Путепроводы
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на следующей неделе в столице откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Об этом говорится официальном веб-сайте Кличко.

"Уже на следующей неделе мы полностью восстановим движение по двум обновленным крупным объектам - путепроводами на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта. На пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры, - сказал мэр. - Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому как, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - сказал Кличко.

Также, по словам мэра, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию. Уложили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - отметил Кличко.

 

Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более 1 тыс. км дорог.

"16 мостов и путепроводов отремонтировали капитально. На 31 объекте - сделали средний ремонт. То есть, в общем обновили 47 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктура столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать. Чтобы Киев становился комфортнее и красивее", - сказал Виталий Кличко.

Больше новостей о: Виталий Кличко мэр Киева Путепроводы

Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине
Новости
Шокин собирается обжаловать закрытие дела о вмешательстве Байдена в его деятельность 14:09
Власть Запорожья скрывает от жителей, что происходит с бюджетом города, – Тишечко 14:07
Международные резервы сократились в сентябре на 2,6 млрд 13:50
Глава ДнепрОГА Бондаренко и глава облсовета Олейник водят за нос Президента, - СМИ 13:47
Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избирательным правосудием 13:44
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
больше новостей
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok