В Мукачево кандидату в мэры Лукачу подожгли магазин

Вчера ночью около 2:00 злоумышленники подожгли магазин "Алма" в Мукачево (в микрорайоне "Черемшина"). Навидео с камер наблюдения четко видно человека, который совершил поджог. Об этом сообщил Андрей Лукач, владелец магазина и кандидат на должность городского головы.

"Можно ли говорить про безопасности в городе? Призываю правоохранителей провести беспристрастное расследование и выяснить все подробности. Это - не первый умышленный поджог супермаркетов сети "Алма", и до сих пор ни один из них не раскрыт", - отмечает Лукач, представитель партии"Рідне Закарпаття".

Он напомнил что на прошлой неделе был зарегистрирован кандидатом на должность Мукачевского городского головы.

"Связывать ли этот поджог с политической деятельностью? Ответить не готов. Но ни меня, ни мою команду такими методами не запугать. Мы идем на местные выборы, чтобы подобные случаи в Мукачево прекратились, а жители и предприниматели были в безопасности и могли спокойно работать", - резюмировал закарпатский предприниматель.

Причиненный ущерб оценивается, ведется следствие.

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