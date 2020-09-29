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  • Сотни участниц и десятки мероприятий – Сергей Токарев рассказал о годе деятельности STEM is FEM
29 сентября 2020, вторник, 17:47 696
Политика 2020-09-29T18:15:02+03:00
Українські Новини
Сотни участниц и десятки мероприятий – Сергей Токарев рассказал о годе деятельности STEM is FEM

Сотни участниц и десятки мероприятий – Сергей Токарев рассказал о годе деятельности STEM is FEM

Ольга Фандорина
STEM is FEM, Сергей Токарев

STEM is FEM – украинская благотворительная образовательная инициатива. Ее цель – мотивировать девочек-школьниц выбирать технические профессии для дальнейшего обучения и карьеры, и достичь гендерного паритета в тех сферах, которые стереотипно считались мужскими. Инициатором проекта выступил инвестор компании Reface и партнер Cyprus IT Forum Сергей Токарев.

«Первый модуль проекта прошел осенью 2019 года. Он был посвящен биотехнологиям. Уже тогда мы воочию увидели, насколько интересна сфера STEM для девушек. С каждым новым модулем наше сообщество расширялось. Не помешал этому и карантин – два модуля состоялись в онлайн-формате и привлекли внимание еще большей аудитории», – рассказывает Сергей Токарев.

За год проект провел 6 образовательных модулей, в которых приняли участие более 200 девушек из разных регионов Украины. Еще несколько сотен принимали участие в отборочных конкурсах на модули и в открытых образовательных мероприятиях, организованных STEM is FEM вместе с партнерами из международных организаций.

«К проекту присоединились украинские представительства ООН, UNICEF, посольства США и Финляндии в Украине, крупные международные компании, которые заинтересованы в достижении гендерного паритета в сферах STEM. В качестве спикеров перед девушками выступали представители государственной власти, работники научных институтов и женщины, достигшие успеха и занимающие руководящие должности в самых различных областях», – говорит Токарев.

На модулях девушки-участницы STEM is FEM общались со специалистами профильных сфер, ходили на экскурсии, готовили доклады на техническую тематику, разрабатывали модели скамеек с функцией социального дистанцирования для 3D-печати и проектировали роботов.

Последний, на сегодняшний день, модуль был посвящен машиностроению. Он состоялся в Киеве в конце августа 2020 года. Девушки послушали выступления мотивирующих спикеров, образовательные лекции и посетили профильные учреждения. В частности, Государственный авиационный музей. Кроме этого три десятка старшеклассниц из всех уголков Украины презентовали свои видение развития машиностроения в ближайшие два десятилетия.

По словам Токарева, сейчас проект готовится к новому модулю по строительству и архитектуре. Он должен состояться в середине октября.

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