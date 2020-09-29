Сотні учасниць та десятки заходів – Сергій Токарєв розповів про рік діяльності STEM is FEM

STEM is FEM – українська благодійна освітня ініціатива. Її мета – мотивувати дівчат-школярок обирати технічні професії для подальшого навчання і кар’єри та досягти гендерного паритету у тих сферах, що стереотипно вважалися чоловічими. Ініціатором проєкту виступив інвестор компанії Reface та партнер Cyprus IT Forum Сергій Токарєв.

«Перший модуль проєкту відбувся восени 2019 року. Він був присвячений біотехнологіям. Вже тоді ми на власні очі побачили, наскільки цікавою є сфера STEM для дівчат. З кожним новим модулем наша спільнота розширювалася. Не завадив цьому й карантин – два модулі відбулися в онлайн-форматі та привернули увагу ще більшої аудиторії», – розповідає Сергій Токарєв.

За рік проєкт провів 6 освітніх модулів, у яких взяли участь більше 200 дівчат із різних регіонів України. Ще кілька сотен приймали участь у відбіркових конкурсах на модулі та у відкритих освітніх подіях, організованих STEM is FEM разом із партнерами з міжнародних організацій.

«До проєкту долучились українські представництва ООН, UNICEF, посольства США та Фінляндії в Україні, великі працівники наукових інституцій та жінки, що досягли успіху та займають керівні посади міжнародні компанії, що також зацікавлені в досягненні гендерного паритету в сферах STEM. У якості спікерів перед дівчатами виступали представники державної влади,в самих різноманітних галузях», – говорить Токарєв.

На модулях дівчата-учасниці STEM is FEM спілкувалися із фахівцями профільних сфер, ходили на екскурсії, готували доповіді на технічну тематику, розробляли моделі лавок із соціальним дистанціюванням для 3D-друку та проектували роботів.

Останній на сьогодні модуль був присвячений машинобудуванню. Він відбувся у Києві наприкінці серпня 2020 року. Дівчата послухали виступи мотивуючих спікерок, освітні лекції та відвідали профільні установи. Зокрема, Державний авіаційний музей. Окрім цього три десятки старшокласниць з усіх куточків України презентували ідеї бачення розвитку машинобудування у найближчі два десятиліття.

За словами Токарєва, зараз проєкт готується до нового модулю з будівництва та архітектури. Він має відбутися в середині жовтня.

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