"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят"

Запад должен вернуть выведенные из Украины деньги, в частности, это касается компаний, находящихся в юрисдикции Соединённых Штатов, заявил 28 сентября народный депутат Украины, один из лидеров партии "Наш край" Андрей Деркач в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщил Деркач, 13 миллиардов долларов были коррупционным путем отобраны у населения и выведены из страны в виде облигаций внешнего государственного займа.

"ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, обворовав украинцев, вывела эти деньги из Украины. Когда вывела, купила на них облигации внешнего государственного займа, которые сама же выпустила. То есть заставили Украину одолжить под процент свой же "общак". Потом разместили эти ОВГЗ в американском фонде. Мы уже вернули 1,5 миллиарда Януковича, и теперь пытаемся вернуть еще 13 миллиардов, которые лежат в США", – отметил народный депутат.

По словам нардепа, руководство страны обращается за очередным внешним кредитом, вместо запроса у США вернуть 13 миллиардов долларов, выведенных из Украины.

"Наша власть ходит попрошайничает – там уже заслуженные мастера спорта по взятию кредитов. Внешний госдолг 85 миллиардов долларов или, другими словами, 2000 долларов на душу населения. Но, если разобраться в ситуации, то в реальности – это не мы должны. Это нам должны – 13 миллиардов долларов выведенных ОПГ Януковича и Петра Алексеевича на компании, находящиеся в юрисдикции США. Поэтому у меня есть четкое послание: Украине не нужны ваши кредиты! Отдайте нам то, что должны! Отдайте 13 миллиардов долларов выведенных вам ОПГ Януковича и Петра Алексеевича, которые вы прячете. А себе заберите назад всех "абрамовичусов", "соросят" и прочих интуристов", – заявил Деркач.

Он напомнил заявление главного дипломата Европы Жозепа Борреля, озвученное на встрече с президентом Зеленским.

"Европа – не банкомат и не благотворительная организация", заявил Боррель. Так вот, это Украина – не банкомат", – резюмировал Деркач.

Ранее, Андрей Деркач заявил о коррупции в тарифах и обратился к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность ТЭЦ, снизив тарифы на 25% уже до начала отопительного сезона.

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