Полицейские разоблачили ОПГ, пытавшуюся завладеть жилым комплексом, – Крищенко

Начальник полиции г. Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейские разоблачили организованную преступную группировку (ОПГ), которая пыталась завладеть жилым комплексом. Злоумышленники препятствовали выполнению строительных работ, требуя от застройщика продать им жилой объект по заниженной цене. За содеянное сообщники могут провести за решеткой до 10 лет.

Об этом говорится на официальной странице полиции Киева в социальной сети Facebook.

По данному факту работники следственного управления при оперативном сопровождении управления уголовного розыска полиции Киева и процессуальном руководства Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.

"Мы задокументировали преступную деятельность группы из 8 человек, которая с 2018 года осуществляла противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью дальнейшей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле строительства", - сказал Корищенко.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что один из участников группы обеспечивал финансирование преступной деятельности. Своими противоправными действиями злоумышленники ограничивали работу предприятия, препятствовали выполнению строительных работ на указанном объекте и ограничивали доступ сотрудников и строительной техники на территорию строительства.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства членов группировки, мы обнаружили и изъяли крупную сумму денежных средств как в национальной валюте, так и в долларах США, черновые записи и гаджеты, которые подтверждают их незаконную деятельность. Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавил Андрей Крищенко.

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