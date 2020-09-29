1.10.20 12:00 Пресс-конференция: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

1 октября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Коррумпировал ли мэр Белой Церкви Г. Дикий специализированную антикоррупционную прокуратуру?"

Спикеры:

Владимир Бабенко, депутат Белоцерковского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, оборонной работы, предотвращения коррупции, содействие депутатской деятельности, этике и регламенту;

депутат Белоцерковского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам соблюдения прав человека, законности, борьбы с преступностью, оборонной работы, предотвращения коррупции, содействие депутатской деятельности, этике и регламенту; Виктор Левицкий, общественный активист, председатель общественной экспертной комиссии по проверке деятельности органов исполнительной власти в г. Белая Церковь.

Речь пойдет о хронологии приобретения мэром Белой Церкви Г. Диким объекта недвижимого имущества в коммунальную собственность по заведомо завышенной стоимости, которое носило признаки коррупции. В рамках этого дела есть досудебное расследование совершенное НАБУ в рамках уголовного производства, по соглашению купли-продажи коммунального имущества. Дело передано в САП.

Спикеры расскажут о ходе расследования, об обысках, которые проходили в Белоцерковском городском совете и в кабинете городского головы Белой Церкви Геннадия Дикого, а также поделятся своими предположениями относительно дальнейшей судьбы дела.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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