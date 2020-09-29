"Интерпайп" заявляет о партнерских отношениях с "Укрзализныцей"

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" заявляет о партнерских отношениях с акционерным обществом "Укрзализныця".

Об этом говорится в заявлении компании, передают Українськi Новини.

"Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности и является не более чем фантазией уволенного топ-менеджера государственной железнодорожной компании "Укрзализныця". "Интерпайп" является многолетним надежным партнером "Укрзализныци". Компания является прямым производителем ж/д колес и колесных пар. Наш ключевой приоритет - производство высококачественных ж/д продуктов, гарантирующих безопасность движения. Мы ежегодно инвестируем в новое оборудование и R&D для потребностей как внутреннего, так и внешних рынков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания имеет долгосрочные контракты с ключевыми потребителями железнодорожной продукции в Европе, Америке и на Ближнем Востоке.

Как сообщали Укрїнськi Новини, в 1-м полугодии 2020 года по сравнению с 1-м полугодием 2019 года "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 19% до 149 млн долларов, сократив выручку на 16% до 468 млн долларов.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом "Интерпайп" увеличил показатель EBITDA на 64% до 259 млн долларов, увеличив выручку на 4% до 1 112 млн долларов.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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