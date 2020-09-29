"Інтерпайп" заявляє про партнерські відносини з "Укрзалізницею"

Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" заявляє про партнерські відносини з акціонерним товариством "Укрзалізниця".

Про це йдеться в заяві компанії, передають Українські Новини.

"Інформація, поширювана деякими ЗМІ, не відповідає дійсності і є не більше ніж фантазією звільненого топменеджера державної залізничної компанії "Укрзалізниця". "Інтерпайп" є багаторічним надійним партнером "Укрзалізниці". Компанія є прямим виробником залізничних коліс і колісних пар. наш ключовий пріоритет - виробництво високоякісних залізничних продуктів, які гарантують безпеку руху. Ми щороку інвестуємо в нове обладнання і R & D для потреб як внутрішнього, так і зовнішніх ринків", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що компанія має довгострокові контракти з ключовими споживачами залізничної продукції в Європі, Америці та на Близькому Сході.

Як повідомляли Укрїнськi Новини, в 1-му півріччі 2020 року порівняно з 1-м півріччям 2019 року "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 19% до 149 млн доларів, скоротивши виручку на 16% до 468 млн доларів.

У 2019 в порівнянні з 2018 роком "Інтерпайп" збільшив показник EBITDA на 64% до 259 млн доларів, збільшивши виторг на 4% до 1 112 млн доларів.

"Інтерпайп" є найбільшим виробником труб і коліс в Україні, контролюючи Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод і Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" (усі - Дніпропетровська область).

У жовтні 2012 року "Інтерпайп" ввів в експлуатацію сталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь".

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