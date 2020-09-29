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  • 30.09.20 9:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Харьковской области и города Харькова"
29 сентября 2020, вторник, 11:54 9
Пресс-центр 2020-09-29T12:30:02+03:00
Українські Новини
30.09.20 9:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Харьковской области и города Х

30.09.20 9:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Харьковской области и города Харькова"

Алина Заика

30 сентября 2020 года, в 9:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Харьковской области и города Харькова".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Харьковской области и города Харькова, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" со 2 по 9 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Харькова, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Харьковский областной совет, Харьковский городской совет, а также кандидатов на должность Харьковского городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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