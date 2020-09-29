Суд обязал НАБУ рассмотреть факт растраты имущества нынешним руководством ЗТМК

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах.

Об этом Українським Новинам сообщили в компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% акций предприятия.

Согласно сообщению, 17 сентября 2020 года Tolexis Trading Limited добилась через суд рассмотрения своего заявления об уголовном преступлении.

До этого решения суда в НАБУ безосновательно отказывались регистрировать заявление Tolexis Trading Limited.

В своем заявлении инвестор указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".

Речь идет, во-первых, о появление фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК".

В частности, с июня 2020 года адвокатское объединение "Премиум" согласно заключенного с ООО "ЗТМК" договора коммерческого представительства получило право получать оплату за проданную продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК" на собственные банковские счета, а также получать комиссию – процент от объема поступивших денег.

По мнению юристов компании Tolexis Trading Limited, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а "ЗТМК" и его собственникам наносится прямой имущественный вред.

Во-вторых, в заявлении Tolexis Trading Limited сказано, что с июля 2020 года ООО "ЗТМК" экспортирует титановую продукцию по ценам, которые существенно ниже рынка.

В частности, сделки, заключенные нынешним руководством предприятия с предприятиями Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предполагают продажу по цене 3 тыс. долларов за тонну титановой губки, при рыночной цене почти в два раза выше.

Для сравнения, весной 2020 года "ЗТМК" продавало аналогичную продукцию по цене 6,3–8 тыс. долларов за тонну.

Tolexis Trading Limited, как собственник миноритарного пакета ООО "ЗТМК" считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО "ЗТМК" недополучило существенную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодополучателями.

По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО "ЗТМК", так и миноритарному акционеру ЗТМК компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО "ЗТМК".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

В начале июня ФГИ заявил о назначении исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова.

Ранее компания Group DF заявила, что собрание учредителей ЗТМК от 29 мая, на котором Лубенников был назначен и.о. директора комбината, было проведено незаконно, и это решение также не имеет юридической силы.

26 февраля Кабмин одобрил назначение Лубенникова исполняющим обязанности директора ЗТМК вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде, а затем Жовтневый районный суд Днипра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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