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29 сентября 2020, вторник, 11:35 260
Экономика 2020-09-29T11:37:21+03:00
Українські Новини
Суд обязал НАБУ рассмотреть факт растраты имущества нынешним руководством ЗТМК

Суд обязал НАБУ рассмотреть факт растраты имущества нынешним руководством ЗТМК

Александр Дмитриенко
НАБУ, ЗТМК, Высший антикоррупционный суд
ЗТМК. Фото: пресс-служба ЗТМК
ЗТМК. Фото: пресс-служба ЗТМК

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах.

Об этом Українським Новинам сообщили в компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% акций предприятия.

Согласно сообщению, 17 сентября 2020 года Tolexis Trading Limited добилась через суд рассмотрения своего заявления об уголовном преступлении.

До этого решения суда в НАБУ безосновательно отказывались регистрировать заявление Tolexis Trading Limited.

В своем заявлении инвестор указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".

Речь идет, во-первых, о появление фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК".

В частности, с июня 2020 года адвокатское объединение "Премиум" согласно заключенного с ООО "ЗТМК" договора коммерческого представительства получило право получать оплату за проданную продукцию и другие поступления в пользу ООО "ЗТМК" на собственные банковские счета, а также получать комиссию – процент от объема поступивших денег.

По мнению юристов компании Tolexis Trading Limited, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а "ЗТМК" и его собственникам наносится прямой имущественный вред.

Во-вторых, в заявлении Tolexis Trading Limited сказано, что с июля 2020 года ООО "ЗТМК" экспортирует титановую продукцию по ценам, которые существенно ниже рынка.

В частности, сделки, заключенные нынешним руководством предприятия с предприятиями Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предполагают продажу по цене 3 тыс. долларов за тонну титановой губки, при рыночной цене почти в два раза выше.

Для сравнения, весной 2020 года "ЗТМК" продавало аналогичную продукцию по цене 6,3–8 тыс. долларов за тонну.

Tolexis Trading Limited, как собственник миноритарного пакета ООО "ЗТМК" считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО "ЗТМК" недополучило существенную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодополучателями.

По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО "ЗТМК", так и миноритарному акционеру ЗТМК компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО "ЗТМК".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

В начале июня ФГИ заявил о назначении исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова.

Ранее компания Group DF заявила, что собрание учредителей ЗТМК от 29 мая, на котором Лубенников был назначен и.о. директора комбината, было проведено незаконно, и это решение также не имеет юридической силы.

26 февраля Кабмин одобрил назначение Лубенникова исполняющим обязанности директора ЗТМК вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде, а затем Жовтневый районный суд Днипра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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