01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"

1 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине". В рамках пресс-конференции будет презентован дизайн обновленного Центрального автовокзала Киева, представлена видео-инсталляция нового проекта, вынесены для обсуждения вопросы перспектив развития отрасли автобусных перевозок в Украине в соответствии с мировыми стандартами. Участники: Дмитрий Ожигов, директор по маркетингу Киевпассервиса; Иван Маргитыч, дизайнер-архитектор, команда которого разрабатывала дизайн проекта модернизации Центрального автовокзала Киева; Сергей Сидорук, начальник отдела перевозок Киевпассервиса. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.