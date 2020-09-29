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  • 01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"
29 сентября 2020, вторник, 11:03 12
Пресс-центр 2020-09-29T11:32:27+03:00
Українські Новини
01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева

01.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине"

Алина Заика

1 октября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Презентация проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева в контексте развития автобусных перевозок в Украине".

В рамках пресс-конференции будет презентован дизайн обновленного Центрального автовокзала Киева, представлена видео-инсталляция нового проекта, вынесены для обсуждения вопросы перспектив развития отрасли автобусных перевозок в Украине в соответствии с мировыми стандартами.

Участники:

  • Дмитрий Ожигов, директор по маркетингу Киевпассервиса;
  • Иван Маргитыч, дизайнер-архитектор, команда которого разрабатывала дизайн проекта модернизации Центрального автовокзала Киева;
  • Сергей Сидорук, начальник отдела перевозок Киевпассервиса.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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