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29 сентября 2020, вторник, 10:01 481
Политика 2020-09-29T10:45:02+03:00
Українські Новини
НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных издел

НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий

Анна Рудык
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий. Об этом в Facebook сообщила Лига Антитраста, передает Эспрессо.

"НАПК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

При этом в НАПК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успело его принять.

Однако отмечается, что НАПК осуществило мониторинг положений уже принятого постановления и выявило в нем коррупциогенные факторы, содействующие или способные содействовать коррупционным правонарушениям. В связи с этим агентство направит обращение в Министерство юстиции с предложением включить указанное постановление в план проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерства внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал несмотря на то, что Министерство финансов в письме правительству отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.

❗️НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку...

Опубликовано Ліга антитрасту Пятница, 25 сентября 2020 г.
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