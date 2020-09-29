Вашингтонский экс-чиновник назвал позицию США по "Мотор Сич" "поразительным лицемерием"

Американцы заставляют Киев блокировать сделку по покупке акций АО "Мотор Сич" китайскими инвесторами, но при этом не предложили Украине альтернативу, которая помогла бы сохранить предприятие. "Наше лицемерие поражает" - так пишет об этом в своей колонке для влиятельного англоязычного издания в Украине KyivPost известный американский политический деятель Роберт А. МакКоннелл - соучредитель Фонда США-Украина, координатор по внешним связям Сети друзей Украины, руководитель R.A. Макконнелл и партнеры, ранее занимавший должность помощника генерального прокурора в Министерстве юстиции в администрации Рейгана.

"Снова и снова мы читаем лекции Украине о верховенстве закона, неприкосновенности деловых сделок и необходимости защиты инвестиций, в то время как мы требуем от Украины не уважать китайские инвестиции и искреннее предложение о покупке", - пишет Роберт А. МакКоннелл.

Он признает, что сделка, открывающая КНР доступ к технологиям в сфере производства авиадвигателей, не нравится США. Но, несмотря на это, инвестиция китайских бизнесменов в "Мотор Сич" и покупка ее акций является полностью законной. А американцы за много лет так и не предложили Украине никаких компенсаций ни за срыв сделки с китайцами, ни за будущий крах предприятия.

"Китайцы вложили в "Мотор Сич" значительные инвестиции, и, хотя были некоторые предположения, что в китайских инвестициях могло быть что-то "подозрительное", насколько мне удалось узнать, все легально. Эта инвестиция позволила компании остаться на плаву после того, как она прекратила обслуживание своего некогда крупного российского аэрокосмического рынка. Китайцы хотят перейти к покупке компании. Но мы не хотим, чтобы китайцы получили контроль над компанией и давим на Украину не допустить завершения продажи - но какую альтернативу мы предлагаем?", - задает вопрос Роберт А. МакКоннелл.

Политик напоминает, что некоторое время назад была информация о том, что Эрик Принс, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа, исследовал возможные инвестиции в украинскую двигателестроительную компанию.

"Но ничего не произошло. Неужели мы действительно должны верить, что, если бы правительство Соединенных Штатов всерьез предприняло попытку найти альтернативного покупателя или совместное предприятие, этого не произошло бы в течение последних трех лет?, - задает риторический вопрос с очевидным ответом Роберт А. МакКоннелл. - Кажется, мы загоняем Украину в невыгодную ситуацию, настаивая на том, чтобы она не допустила продажи Китаю, и в то же время не предлагая альтернативы, наше лицемерие поражает".

Американский политический деятель подчеркивает, что такая политика Вашингтона относительно Украины является признаком несерьезного отношения к стране, которую американская администрация таким образом лишь оттолкнет из орбиты своего влияния. И напоминает, что деятельность "Мотор Сич" имеет для Украины большую экономическую и технологическую важность. Поэтому, согласно его мнению, США не могут просто требовать от Украины "убить" такую компанию в угоду американским интересам.

"Немаловажно, что контроль Китая будет иметь огромные последствия для людей в Украине, которые работают в компании, и сообществ, зависящих от ее присутствия. "Мотор Сич" имеет ценность, и мы не можем просто потребовать, чтобы Украина позволила крупной компании барахтаться, атрофироваться и в конечном итоге умереть вместе со всеми рабочими местами, которые она предоставляет украинской экономике и отдельным гражданам, которые зависят от нее", - напомнил американский функционер.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон оказывал активное противодействие покупке Китаем украинской компании "Мотор Сич", призывая украинские власти не допустить завершения этой инвестиционной сделки. А глава Госдепа США Майк Помпео, с которым папа римский Франциск отказался встретиться лично из-за нападок на двусторонние отношения Ватикана и Китая, назвал китайские инвестиции в предприятие злонамеренными. Акции ПАО "Мотор Сичи" уже около трех лет находятся под арестом, из-за чего китайские инвесторы, которые уже потратили на него около миллиарда долларов, не могут влиять на управление им. Такие действия госорганов китайские акционеры "Мотор Сич" квалифицируют как незаконную экспроприацию их активов и намерены требовать от государства Украина компенсации убытков в размере около 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости