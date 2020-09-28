Куда пойти после работы. Гид по винным событиям недели

В последнюю неделю сентября киевляне и гости столицы будут иметь на выбор ряд винных дегустаций, ведь эта осень несмотря на карантин богата на различные культурные события. Грамотно спланировать досуг поможет подборка мероприятий о вине, которую подготовили Українські Новини.

24 сентября - 8 октября

Pinot Noirs: Demystification

Недели Пино Нуара проводит энотека в центре Киева. Вина из этого сорта ценят за их прозрачность, легкость, свежесть и изысканность. Попробовать побокально семь вариантов вин из Пино Нуара из разных регионов и сравнить их можно будет в течение двух недель.

Где: Энотека "Барвинок", ул. Большая Васильковская, 1-3

Когда: с 24 по 8 октября, 13:00-23:00

Стоимость: от 100 грн за бокал

30 сентября

Champagne mon amour

На праздник в бокалах приглашает заведение Wine Love. Там готовят дегустацию вина из региона Champagne. Организаторы обещают показать основные стили шампанских вин, будут вина небольших производителей, а также классические версии от более популярных брендов.

Эта дегустация не просто о брендах, а о самом напитке. О его сложности, отличительных особенностях, о его гранях и характере. Вечер пройдет под руководством шеф-сомелье goodwine Романа Ремеева. В меню: 5 вин и 3 блюда от шефа Юрия Никитюка.

Где: Wine Love, ул. Большая Васильковская, 100

Когда: 30 сентября

Стоимость: 3200 грн

Эногастрономическая дегустация: Вино & Устрицы

Последний сентябрьский вечер киевлян приглашают провести в компании вина и устриц. На эногастрономической дегустации в сопровождении сомелье готовится 5 разновидностей белого вина, которые прекрасно дополнят вкус устриц.

Где: ресторан "Сито-Пьяно", Днепровская набережная, 19-а

Когда: 30 сентября, 19:30

Стоимость: 550 грн

1 октября

Дегустация вин-отличников (90+)

В четверг будет возможность провести вечер в компании вин-отличников, то есть тех, что получили от 90 баллов в топовых рейтингах мира (Robert Parker и Wine Spectator). ⠀

В компанию отличников попали:

Gaba do Xil Branco, Telmo Rodriguez, Испания Catena Alta Chardonnay 2018, Catena Zapata, Аргентина Catena Appellation Lunlunta Malbec 2018, Catena Zapata, Аргентина Shiraz, Elderton, Австралия Tinto Reserva 2007, Vina Tondonia, Испания

Где: GoodWine Bar, ЦУМ (ул. Крещатик, 38)

Когда: 01 октября, 19:00

Стоимость: 500 грн

Эногастрономическая дегустация: розовый мир вина

Понять, насколько разное может быть розовое вино будет возможность в первый вечер октября в гастрономическом ресторане на Днепровской набережной. Дегустация призвана научить, как выбирать розе и блюда, которые лучше всего ему подходят. В меню: 5 изысканных легких вин вместе с идеально подобранными блюдами.

Где: ресторан "Сито-Пьяно", Днепровская набережная, 19-а

Когда 1 октября, 19:30

Стоимость: 590 грн

2 октября

Вечер вина (Дегустация "Другие Миры" + Кинопоказ)

Встретить начало октября не меланхолией под пледом, а веселым винным вечером в классной компании приглашает фото-, видеопространство в центре Киева.

Вечер начнется с дегустации 5 украинских вин. Организаторы обещают удивить необычными сортами. Продолжится досуг просмотром фильма на винную тематику.

Где: Skylight Photostudio, ул. Половецкая, 49

Когда 2 октября, 20:00

Стоимость: 250 грн

Вина Северной Италии! Регион Трентино!

В конце рабочей недели будет возможность "попутешествовать" виновным миром региона на севере Италии, который у многих ассоциируется только с Пино Гриджо. Однако здесь выращивают международные и местные сорта винограда. Регион гордится белым Нозиоло и красным Торолд. Для любителей игристого две новости. Во-первых, здесь его отлично «готовят» традиционным методом шампанизации. Во-вторых, на дегустации его можно будет попробовать. В меню: 6 позиций вин.

Где: Мальбек Танго & Вино, ул. Боричев Ток, 41

Когда 2 октября, 19:00

Стоимость: 750 грн

3 октября

Дегустация в тапочках: Вина Израиля!

Узнать о малоизвестном израильском вино можно будет в субботу, не выходя из дома. Организаторы мероприятия отмечают, что дегустация в тапочках – это интересный и удобный формат дегустаций в прямом эфире.

Сегодня знаменитые винные критики дают положительные оценки качеству израильских вин. Израильские вина поставлены на мировую карту вина и ежегодно получают медали и награды. Субботняя дегустация имеет целью сделать вечер выходного дня насыщенным, не покидая свой уютный дом. В стоимость входят 4 бутылки вина и участие в дегустации.

Когда: 3 октября, 18:00

Стоимость: 2500 грн

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