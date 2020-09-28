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28 сентября 2020, понедельник, 19:26 481
Выборы 2020-09-28T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кучеренко остроумно потролил Верещук, – эксперты

Кучеренко остроумно потролил Верещук, – эксперты

Татьяна Зотова
Батьківщина, Слуга народа, Ирина Верещук, Алексей Кучеренко, Местные выборы-2020
Фотографии агитационных бордов. Фото: Facebook
Фотографии агитационных бордов. Фото: Facebook

Политтехнологи отреагировали в социальной сети Facebook на ответ кандидата в мэры Киева от партии "Батьківщина" Алексея Кучеренко в журнале "Фокус" другому кандидату от партии "Слуга народа" Ирине Верещук.

В частности, о позиционировании двух кандидатов написал эксперт Сергей Быков.

В начале сентября с обложки издания "Фокус" кандидат в мэры столицы от "Слуги народа" Верещук заявила: "В моей команде - Президент". На это претендент от "Батьківщини" Кучеренко также в "Фокусе" ответил в конце месяца: "В моей команде - киевляне". Фотографию двух бордов уже начали разбирать на мемы.

"Алексей Юрьевич (Кучеренко), в отличие от его визави, - глубже в местной повестке дня. На каждом эфире он предпочитает больше говорить о коммунальном хозяйстве, чем о национальной политике. И даже когда говорит об общегосударственной проблематике, он говорит о ней через призму обычной человека - гражданина и потребителя государственных и коммунальных услуг. В свою же очередь, Ирина Верещук предпочитает на телеэфирах говорить о всей стране больше, чем о Киеве. При этом она достойный партийный спикер национального уровня, хотя и мало уделяет внимания местному контексту. Иногда поэтому создается впечатление, что Верещук понарошку баллотируется в мэры", - написал Быков.

В комментариях под заметкой мысли пользователей соцсети разделились, но споров о креативности такого хода под сообщением не возникло.

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