подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, — эксперт
28 сентября 2020, понедельник, 18:12 576
Экономика 2020-09-28T18:14:30+03:00
Українські Новини
Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, —

Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, — эксперт

Валерия Драгомирова
Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

Остановка Криворожского железорудного комбината (КЖРК) ввиду продолжающейся забастовки работников, может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, - считает финансовый эксперт, главный редактор "Деньги.UA" Александр Крамаренко.

"Ситуация которая сложилась вокруг Криворожского железорудного комбината - очень непростая и со стороны выглядит примерно следующим образом. Есть руководители предприятия, которые готовы к переговорам, которые готовы обсуждать вопросы зарплаты и  другие вопросы, интересующие рабочих, – это с одной стороны. С другой стороны есть группы работников предприятия, причем это не весь коллектив, а именно отдельные работники. Судя по открытой информации, вот эти протестующие никаких конкретных с цифрами и в письменном виде требований к руководству предприятия не предъявляли. При этом группы протестующих блокируют нормальную работу предприятия. Что критически важно на таком производстве, они нарушают правила ведения горных работ, - сказал эксперт отвечая на вопрос "Українських Новин" о причинах и возможных последствиях забастовки на КЖРК.

"Каковы последствия? Они есть экологические и экономические. Остановка комбината может привести к экологическим проблемам. Но это полбеды. Вторая половина проблем – КЖРК является экспортно-ориентированным предприятием, из-за внезапной остановки оно может потерять внешние рынки сбыта и, как следствие, остановиться надолго.

Как минимум, может потерять часть выручки – покупатели не станут платить нормальную цену ненадежному поставщику. Покупатели – в основном, зарубежные сталелитейныя предприятия, это заводы с непрерывным циклом производства и любые срывы поставок означают для них риски повреждения оборудования и  больших материальных потерь. Поэтому ненадежный украинский поставщик тут же будет заменён надежным – в очереди стоят бразильские и австралийские железорудные компании", - сообщил Александр Крамаренко.

Больше новостей о:

Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, - Госпогранслужба
В августе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 360 гривен
Новости
Херсонский губернатор Гусев купил квартиру в кредит 18:25
Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, — эксперт 18:12
Кум Сытника оценил жизнь убитого им человека в 3000 грн, — СМИ 18:08
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org
Использует аварию в политических целях: пострадавшая в ДТП с Сопельник обвинила Сергея Притулу во лжи 18:04
В августе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 360 гривен 18:03
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok