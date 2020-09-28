Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест,

Остановка Криворожского железорудного комбината (КЖРК) ввиду продолжающейся забастовки работников, может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, - считает финансовый эксперт, главный редактор "Деньги.UA" Александр Крамаренко.

"Ситуация которая сложилась вокруг Криворожского железорудного комбината - очень непростая и со стороны выглядит примерно следующим образом. Есть руководители предприятия, которые готовы к переговорам, которые готовы обсуждать вопросы зарплаты и другие вопросы, интересующие рабочих, – это с одной стороны. С другой стороны есть группы работников предприятия, причем это не весь коллектив, а именно отдельные работники. Судя по открытой информации, вот эти протестующие никаких конкретных с цифрами и в письменном виде требований к руководству предприятия не предъявляли. При этом группы протестующих блокируют нормальную работу предприятия. Что критически важно на таком производстве, они нарушают правила ведения горных работ, - сказал эксперт отвечая на вопрос "Українських Новин" о причинах и возможных последствиях забастовки на КЖРК.

"Каковы последствия? Они есть экологические и экономические. Остановка комбината может привести к экологическим проблемам. Но это полбеды. Вторая половина проблем – КЖРК является экспортно-ориентированным предприятием, из-за внезапной остановки оно может потерять внешние рынки сбыта и, как следствие, остановиться надолго.

Как минимум, может потерять часть выручки – покупатели не станут платить нормальную цену ненадежному поставщику. Покупатели – в основном, зарубежные сталелитейныя предприятия, это заводы с непрерывным циклом производства и любые срывы поставок означают для них риски повреждения оборудования и больших материальных потерь. Поэтому ненадежный украинский поставщик тут же будет заменён надежным – в очереди стоят бразильские и австралийские железорудные компании", - сообщил Александр Крамаренко.

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